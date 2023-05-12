Нехватка оружия сказывается: британская разведка рассказала, чем и почему Россия теперь бьет по Украине

В ночь на 9 мая российские захватчики "поздравили" украинцев с сакральным для Путина Днем победы. Тогда корабли Черноморского флота России совершили пуски восьми крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS.

Как отметили британские разведчики, это было лишь вторым применением такого типа ракет со стороны врага, зафиксированное с 9 марта.

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До марта российский флот часто запускал SAGARIS. Вероятно, Россия временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

Какую цель преследует Россия

Разведчики утверждают, что в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает LACM как ключевое средство для нанесения ударов вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений.

Однако в более стратегическом плане Россия также рассматривает обычные SAGARIS и другие LACM как важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

Как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они первоначально планировали,

– подчеркнули разведчики.

Враг сменил тактику

Российские военные в конце апреля начали новую волну массированных ракетных атак против Украины, а также наносят удары "Шахидами". Теперь Россия атакует Украину ракетами как с моря, так и с воздуха. Кроме того, прифронтовые города и села Украины испытывают новую угрозу со стороны России. Речь идет об управляемых авиабомбах (КАБ). Россия модернизировала свои бомбы, сделав их крылатыми.

Для ликвидации этой угрозы Украине нужны западные истребители, в частности F-16.

К такой тактике враг прибег после того, как провалил кампанию массированных ударов по энергосистеме Украины.