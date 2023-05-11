Також сирени розташовують у прикордонних районах Гомельської області. Про це стало відомо з білоруських держзакупівель.

До речі Можливий будь-який сценарій: у ДПСУ назвали кількість російських військових у Білорусі

Білорусь поспішає встановити сирени

Як виявилось, Білорусь закуповує послуги з модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області.

Зазначається, що модернізація передбачає влаштування запуску сирен у прикордонних з Україною районах Гомельської області. Так, сирени планують встановити у 52 населених пунктах у 8 районах області – переважно в сільській місцевості.

Сирени встановлять на будівлях сільрад, дитячих садочків, шкіл і колгоспів. Цікаво, що запустити систему хочуть до грудня 2023 року.

До речі, найбільшу кількість сирен хочуть встановити у Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському та Єльському районах, які стали плацдармом росіян для нападу на Україну.



Де встановлять сирени / карта білоруських ЗМІ

Посилена бойова готовність військ Білорусі

Нещодавно стало відомо, що підрозділи територіальних військ збройних сил Росії продовжують перебувати на території Білорусі. У Генштабі заявляли, що зараз триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, а окремі з'єднання та частини привели у вищі ступені бойової готовності.

До того ж там проводять доукомплектування підрозділів шляхом призову військовослужбовців запасу.