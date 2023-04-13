У Генштабі ЗСУ повідомили, що ризик ракетних обстрілів залишається по всій Україні.

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ЗСУ відбили 45 атак ворога

Впродовж минулої доби росіяни завдали по Україні 2 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На жаль, є загиблі й поранені серед цивільних громадян. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури міста Слов'янськ.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Впродовж доби наші захисники відбили більш ніж 45 атак противника.

Втрати ворога: Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан – 10". Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.

У Білорусі підвищилась активність

Підрозділи територіальних військ збройних сил Росії продовжують перебувати на території Білорусі. У Генштабі повідомили, що зараз триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, а окремі з'єднання та частини привели у вищі ступені бойової готовності. Також там проводять доукомплектування підрозділів шляхом призову військовослужбовців запасу.

Окрім цього, росіяни й надалі зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей й продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості.

На окупованих територіях посилили контррозвідку

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На цих блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.

Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.