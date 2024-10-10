Бояться не лише надводних дронів: чим окупанти панічно укріплюють Кримський міст

В Криму тривають роботи для підсилення захисту Кримського мосту від можливих атак. Там зосереджена значна кількість ППО, хоча може статися так, що протиповітряна оборона не справиться під час обстрілів.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен, розповівши, що там нині встановлені баржі з боновими загородженнями у 3 шари, а зараз росіяни займаються зварюванням спеціальних конструкцій.

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Росіяни будують залізну стіну

Тизенгаузен розповів, що ці конструкції нагадують гігантських сталевих їжаків. Їх за допомогою крану будуть спускати під воду.

Росіяни переживають, що не тільки надводні дрони, а й підводні безпілотники можуть припливти, тому з дна до поверхні вибудовують певну залізну стіну. Паралельно Кримському мосту будується дорога на палях,

– повідомив політтехнолог.

З його слів, експерти зійшлися в думках, що це робиться для швидкого мобільного пересування вогневих груп, які повинні будуть відстрілювати дрони або інші засоби ураження.

Політтехнолог нагадав росіянам, які проживають в Криму, що коли Путін почав повномасштабне вторгнення, тоді навіть не мовилось про те, що на півострів буде щось прилітати. Однак зараз на пляжах і на зупинках встановлені бетонні укриття, а флот з Криму практично повністю "втік" у Новоросійськ.

На яхт-клуб гроші є, на ремонт пляжних зон – ні

Тизенгаузен наголосив, що становище тих, хто незаконно присутній в Криму і підтримує Путіна – погіршується. Він зазначив, що на півострові пошкодили поромні переправи й в російському уряді заявили, що Росія не буде їх відновлювати.

Путінські друзяки, Ротенберги, шматки землі вже хапнули, практично всю Балаклаву. Колись там можна було ловити рибу чи купити її у рибалок, зараз вони її покривають перфорованою гумою, можна попрощатися з фауною й флорою Балаклавської бухти, там буде яхтовий клуб,

– розповів Тизенгаузен.

Політтехнолог звернув увагу на те, що до того, як Росія анексувала Крим, такої кількості огорож на південному березі півострова, закритих пляжів, перекритих доріжок ще не було.

Він зауважив, що Путіну Крим був потрібен не для того, аби там покращити життя для людей, а лише з метою продемонструвати, що він буцімто "великий завойовник".

"На яхт-клуби Ротенбергів гроші є, а після шторму століття, коли орієнтовно 30 пляжів було пошкоджено, досі нічого не відремонтували. Путіну був потрібний Крим, аби показати, що під кінець свого життя він вирвав шматок землі, але в перспективі прихильники Росії, які живуть на півострові, мають готуватися звідти "відчалювати", якщо встигнуть", – підсумував Тизенгаузен.

Нагадаємо, Україна закликала трибунал у Гаазі зобов'язати Росію демонтувати Кримський міст, аби судна усіх країн могли використовувати Керченську протоку відповідно до міжнародного права.