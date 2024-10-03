Про це ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Росія повинна знести Керченський міст

У четвер, 3 жовтня, був заключний виступ заступника Агента України Оксани Золотарьової. В Арбітражному трибуналі вона заявила, що в України є надзвичайно важливий запит для майбутнього Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря.

Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому,

– наголосила Золотарьова.

Вона зазначила, що так, як Росія незаконно побудувала цей міст саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", – підкреслила Золотарьова.