Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Россия должна снести Керченский мост

В четверг, 3 октября, было заключительное выступление заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой. В Арбитражном трибунале она заявила, что у Украины есть чрезвычайно важный запрос для будущего Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря.

Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем,

– подчеркнула Золотарева.

Она отметила, что так, как Россия незаконно построила этот мост именно она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

"Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия", – подчеркнула Золотарева.