Новоросійськ – це все ще не повністю безпечне місце для російських кораблів. Втім є ще одна причина, чому у порту чорноморський флот є зайвим. Детальніше це 24 Каналу розповів Павло Лакійчук – керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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ЧФ немає місця у Чорному морі

Чорноморський флот Росії фактично повністю залишив тимчасово окупований Кримський півострів. Кораблі, які ще не постраждали від ударив морськими дронами, перебазували у Новоросійськ. Однак і це не повністю захищена локація.

До Новоросійська дістають морські дрони. Чому росіяни відганяли свої кораблі в Азовське море? Тому що в Чорному морі вже не залишилось місць, де вони можуть спокійно провести підготовку своїх моряків. Всюди їх можуть дістати – починаючи від Зміїного до Босфору та Новоросійська,

– зазначив Павло Лакійчук.

Тож хоч Азовське море дещо ближче до України, однак воно з усіх боків закрите окупованими територіями, а вхід до нього перекривають ті сили, які охороняють Керченський міст. З іншого боку окупанти розуміють, що в Азовському морі вони й самі будуть закриті – ті туди, ні сюди.

"Навіть розмови про Очамчир – невеликий портопункт у так званій Абхазії, де російські прикордонники займаються контрабандою вугілля, – не вихід. Це як Новоросійськ. У Новоросійську росіяни експортують нафту і кажуть: "Військові, ідіть наф*г звідти, ви зайві. Тут працює бізнес". В Очамчирі – "чорний" бізнес, якому не потрібні зайві очі", – пояснив Лакійчук.

Тож у Чорному морі немає безпечного місця для російського флоту, чи по так флотилії.