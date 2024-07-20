Позиція може змінитись кардинально: як президентство Трампа може зіграти на руку Україні

Напередодні виборів у США кандидат у президенти Дональд Трамп зробив чимало обнадійливих заяв. Зокрема, пообіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однак умови, на яких Трамп хоче досягти миру, неприйнятні для України.

Чи може Трамп у разі перемоги на виборах скасувати санкції проти Росії та віддати їй окуповані території, сказав 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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Це можуть бути лише передвиборчі обіцянки

Передвиборча політична риторика значно відрізняється від кроків президента, який сидить в Білому домі, бачить перед собою дані розвідки та ймовірну загрозу, зокрема, для Сполучених Штатів у разі перемоги Росії, чи досягнення нею навіть не стратегічних цілей, а тактичних.

Зараз можна говорити багато, аби консолідувати ресурс та мобілізувати свого виборця, але прийшовши до Білого дому, я думаю, що позиція Трампа відрізнятиметься від нинішньої,

– мовив політолог.

Адже людина, яка відповідає за долю щонайменше 330 мільйонів жителів планети Земля, не може вдаватися до кроків, які можуть загрожувати їхній безпеці.

Обіцянка про завершення війни протягом 24 годин – класна піар-теза, яка викликає захват і нерівне дихання у найзапекліших фанатів Трампа, але це не означає, що дійсно можна так швидко завершити найкривавіший конфлікт у XXI столітті на території Європи.

До того ж багато залежатиме від готовності Росії йти на поступки. Позиція Трампа очевидна, він хоче поступок з обох сторін. Однак у мене є передчуття засноване на роках спостережень за поведінкою Путіна, що він на це не погодиться й тоді риторика про завершення війни за 24 години може перетворитися на радикальну позицію,

– зазначив Джигун.

Політика України щодо Трампа змінюється

Вкрай важливою є зміна риторики української держави щодо Трампа. Йому як, ймовірно, наступному президенту Сполучених Штатів приділяється все більше уваги.

Крім цього, Україна все активніше визнає важливість співпраці з обома партіями, зокрема, з республіканською, яка може отримати більшість в обох палатах.

Для нас зараз важливо зробити так, аби в розумі, думках та уявленні Трампа перемога України була вигідною для нього, була частиною його. Я думаю, що це реально зробити, але з таким непростим комунікатором і політиком як Трамп потрібно шукати оригінальні підходи до розв'язання таких питань,

– наголосив політолог.

До слова, Володимир Зеленський 19 липня провів телефонну розмову з американським політиком Дональдом Трампом. Український лідер привітав Трампа з номінацією від Республіканської партії у президенти США та засудив жахливий замах у Пенсильванії.

"Важливість цієї зустрічі в тому, аби Україна за допомогою неофіційного дзвінка могла зрозуміти, яким насправді є план Трампа. Втім, чим більше сторін буде долучено до переговорів щодо війни в Україні, тим краще. Головне, аби ці сторони давали пропозиції, які сходяться з нашим баченням", – додав Джигун.