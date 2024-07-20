Позиция может измениться кардинально: как президентство Трампа может сыграть на руку Украине

Накануне выборов в США кандидат в президенты Дональд Трамп сделал немало обнадеживающих заявлений. В частности, пообещал завершить войну в Украине в течение 24 часов. Однако условия, на которых Трамп хочет достичь мира, неприемлемы для Украины.

Может ли Трамп в случае победы на выборах отменить санкции против России и отдать ей оккупированные территории, сказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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Это могут быть только предвыборные обещания

Предвыборная политическая риторика значительно отличается от шагов президента, который сидит в Белом доме, видит перед собой данные разведки и вероятную угрозу, в частности, для Соединенных Штатов в случае победы России, или достижения ею даже не стратегических целей, а тактических.

Сейчас можно говорить много, чтобы консолидировать ресурс и мобилизовать своего избирателя, но придя в Белый дом, я думаю, что позиция Трампа будет отличаться от нынешней,

– сказал политолог.

Ведь человек, который отвечает за судьбу по меньшей мере 330 миллионов жителей планеты Земля, не может прибегать к шагам, которые могут угрожать их безопасности.

Обещание о завершении войны в течение 24 часов – классный пиар-тезис, который вызывает восторг и неровное дыхание у самых ярых фанатов Трампа, но это не значит, что действительно можно так быстро завершить самый кровавый конфликт в XXI веке на территории Европы.

К тому же многое будет зависеть от готовности России идти на уступки. Позиция Трампа очевидна, он хочет уступок с обеих сторон. Однако у меня есть предчувствие основанное на годах наблюдений за поведением Путина, что он на это не согласится и тогда риторика о завершении войны за 24 часа может превратиться в радикальную позицию,

– отметил Джигун.

Политика Украины в отношении Трампа меняется

Крайне важным является изменение риторики украинского государства в отношении Трампа. Ему как, вероятно, следующему президенту Соединенных Штатов уделяется все больше внимания.

Кроме этого, Украина все активнее признает важность сотрудничества с обеими партиями, в частности, с республиканской, которая может получить большинство в обеих палатах.

Для нас сейчас важно сделать так, чтобы в уме, мыслях и представлении Трампа победа Украины была выгодной для него, была частью его. Я думаю, что это реально сделать, но с таким непростым коммуникатором и политиком как Трамп нужно искать оригинальные подходы к решению таких вопросов,

– подчеркнул политолог.

К слову, Владимир Зеленский 19 июля провел телефонный разговор с американским политиком Дональдом Трампом. Украинский лидер поздравил Трампа с номинацией от Республиканской партии в президенты США и осудил ужасное покушение в Пенсильвании.

"Важность этой встречи в том, чтобы Украина с помощью неофициального звонка могла понять, каким на самом деле является план Трампа. Впрочем, чем больше сторон будет привлечено к переговорам по войне в Украине, тем лучше. Главное, чтобы эти стороны давали предложения, которые сходятся с нашим видением", – добавил Джигун.