Експрацівник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що формально у Росії вважають, що кандидатура Трампа для них більш вигідна. Є припущення, що він збирається зменшувати допомогу Україні.

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Яку партію вигідно підтримувати Росії

Сергій Жирнов зазначив, що поки нікому невідомо, якою буде політика Дональда Трампа, якщо він переможе на виборах у США 2024 року.

Історично склалось так, що путінській Росії більш вигідним був президент-республіканець. Експрацівник КДБ пояснив, що для представників цієї партії важливішими є не людські цінності, а прагматичні речі.

Насправді ж Трампа зрозуміти важко, тому його кандидатура може бути навіть гіршою для Росії, ніж Джо Байдена,

– сказав Жирнов.

Він зауважив, що Владімір Путін говорив, що для Росії кандидатура Байдена може бути кориснішою, адже, через вік, його начебто буде легше перемогти. Кремлівський диктатор раніше також заявляв, що Росія готова працювати із будь-яким президентом, якого оберіть громадяни США.