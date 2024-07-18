Про це 24 Каналу розповів ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, прокоментувавши нещодавнє відео, де Путін "виліз із бункера" і проїхався на "Ладі" на відкритті ділянки дороги в Твєрі.
Дивіться також Закінчуються добровольці, а поповнення втрат коштує мільярди: чому Путіну потрібне перемир'я
Робить, що захоче
Як вважає Асланян, Путін перестав працювати над власним образом. Він не хоче нікому нічого доводити, адже вважає, що і так вже є "сонцесяйним".
Зараз диктатор буквально робить те, що захоче. Він вже не перебуває в етапі, коли намагається продемонструвати на публіку, який він там "сильний, мужній, унікальний"
Такі виїзди не з категорії того, як Путін намагається дотягнутися до минулого образу, якому він ніколи не відповідав. Це – пройдений етап, коли йому треба було щось доводити. Тепер він займається самолюбуванням. Якби він хотів показати "титанічне здоров'я" чи "інтелект", то його піарники почали б запускати такі сценарії,
– сказав Асланян.