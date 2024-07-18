Про це 24 Каналу розповів ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, прокоментувавши нещодавнє відео, де Путін "виліз із бункера" і проїхався на "Ладі" на відкритті ділянки дороги в Твєрі.

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Робить, що захоче

Як вважає Асланян, Путін перестав працювати над власним образом. Він не хоче нікому нічого доводити, адже вважає, що і так вже є "сонцесяйним".

Зараз диктатор буквально робить те, що захоче. Він вже не перебуває в етапі, коли намагається продемонструвати на публіку, який він там "сильний, мужній, унікальний"

Такі виїзди не з категорії того, як Путін намагається дотягнутися до минулого образу, якому він ніколи не відповідав. Це – пройдений етап, коли йому треба було щось доводити. Тепер він займається самолюбуванням. Якби він хотів показати "титанічне здоров'я" чи "інтелект", то його піарники почали б запускати такі сценарії,

– сказав Асланян.

Зверніть увагу! У виданні The Economist вважають, що, ймовірно, Путін все частіше замислюється про тимчасове перемир'я, аби наростити військові ресурси. Здатність Росії підтримувати інтенсивність бойових дій на потрібному для неї рівні обмежена через брак зброї.