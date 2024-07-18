Об этом 24 Каналу рассказал ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, прокомментировав недавнее видео, где Путин "вылез из бункера" и проехался на "Ладе" на открытии участка дороги в Твери.

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Делает, что захочет

Как считает Асланян, Путин перестал работать над собственным образом. Он не хочет никому ничего доказывать, ведь считает, что и так уже является "солнцеликим".

Сейчас диктатор буквально делает то, что захочет. Он уже не находится в этапе, когда пытается продемонстрировать на публику, какой он там "сильный, мужественный, уникальный"

Такие выезды не из категории того, как Путин пытается дотянуться до прошлого образа, которому он никогда не соответствовал. Это – пройденный этап, когда ему надо было что-то доказывать. Теперь он занимается самолюбованием. Если бы он хотел показать "титаническое здоровье" или "интеллект", то его пиарщики начали бы запускать такие сценарии,

– сказал Асланян.

Обратите внимание! В издании The Economist считают, что, вероятно, Путин все чаще задумывается о временном перемирии, чтобы нарастить военные ресурсы. Способность России поддерживать интенсивность боевых действий на нужном для нее уровне ограничена из-за нехватки оружия.