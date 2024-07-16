Імперський синдром прогресує: яку місію собі вигадав Путін

Російський президент Владімір Путін став втіленням закону імперії та розширення. Ним повністю заволоділа маніакальна ідея стати господарем великої території.

Першим проявом імперського синдрому диктатора була Мюнхенська промова, де він кинув виклик Заходу та США й заявив, що збирається боротися за перерозподіл світу. Детальніше про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Читайте також Закінчуються добровольці, а поповнення втрат коштує мільярди: чому Путіну потрібне перемир'я

На чому схиблений Путін

Спочатку у Путіна були цілі пітерського злочинця – накрасти якомога більше грошей. До президентства чинний глава Кремля займався корупцією, а ставши очільником країни, він як і раніше сприймав цю посаду як можливість красти.

З часом диктатор зрозумів, що найцінніше – влада. Імперський синдром, відчуття власної величності й того, що він панує на великій території призвело до того, що Путін отримав імпульс, щоб розширювати цю територію,

– мовив Яковенко.

Ні для кого не секрет, що диктатор марить хоча б частковим відновлення Радянського Союзу у вигляді трьох держав – Росії, України й Білорусі. Звісно, на цьому Путін не зупиниться. Далі у мріях Казахстан, країни Балтії.

До слова, до повномасштабного вторгнення Путін неодноразово повторював, що найбільша трагедія 20 сторіччя – розпад СРСР.

Глава Кремля сприймає себе як месію, який повинен відновити гігантську імперію. Можливо, це відбулося внаслідок своєрідного культу Путіна, коли оточення вбивало йому в голову, що він нібито "великий" та може реалізувати свою місію,

– додав російський опозиційний журналіст.

На жаль, жертвами соціально-психологічного захворювання Путіна стали сотні тисяч людей. Найближчий за типом приклад – Адольф Гітлер, який був схиблений на ідеї Третього Рейху.