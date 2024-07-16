Першим проявом імперського синдрому диктатора була Мюнхенська промова, де він кинув виклик Заходу та США й заявив, що збирається боротися за перерозподіл світу. Детальніше про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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На чому схиблений Путін

Спочатку у Путіна були цілі пітерського злочинця – накрасти якомога більше грошей. До президентства чинний глава Кремля займався корупцією, а ставши очільником країни, він як і раніше сприймав цю посаду як можливість красти.

З часом диктатор зрозумів, що найцінніше – влада. Імперський синдром, відчуття власної величності й того, що він панує на великій території призвело до того, що Путін отримав імпульс, щоб розширювати цю територію,

– мовив Яковенко.

Ні для кого не секрет, що диктатор марить хоча б частковим відновлення Радянського Союзу у вигляді трьох держав – Росії, України й Білорусі. Звісно, на цьому Путін не зупиниться. Далі у мріях Казахстан, країни Балтії.

До слова, до повномасштабного вторгнення Путін неодноразово повторював, що найбільша трагедія 20 сторіччя – розпад СРСР.

Глава Кремля сприймає себе як месію, який повинен відновити гігантську імперію. Можливо, це відбулося внаслідок своєрідного культу Путіна, коли оточення вбивало йому в голову, що він нібито "великий" та може реалізувати свою місію,

– додав російський опозиційний журналіст.

На жаль, жертвами соціально-психологічного захворювання Путіна стали сотні тисяч людей. Найближчий за типом приклад – Адольф Гітлер, який був схиблений на ідеї Третього Рейху.