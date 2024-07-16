Первым проявлением имперского синдрома диктатора была Мюнхенская речь, где он бросил вызов Западу и США и заявил, что собирается бороться за передел мира. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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На чем помешан Путин

Сначала у Путина были цели питерского преступника – наворовать как можно больше денег. До президентства действующий глава Кремля занимался коррупцией, а став главой страны, он по-прежнему воспринимал эту должность как возможность воровать.

Со временем диктатор понял, что самое ценное – власть. Имперский синдром, ощущение собственного величия и того, что он господствует на большой территории привело к тому, что Путин получил импульс, чтобы расширять эту территорию,

– сказал Яковенко.

Ни для кого не секрет, что диктатор мечтает хотя бы о частичном восстановлении Советского Союза в виде трех государств – России, Украины и Беларуси. Конечно, на этом Путин не остановится. Далее в мечтах Казахстан, страны Балтии.

К слову, до полномасштабного вторжения Путин неоднократно повторял, что самая большая трагедия 20 века – распад СССР.

Глава Кремля воспринимает себя как мессию, который должен восстановить гигантскую империю. Возможно, это произошло в результате своеобразного культа Путина, когда окружение вбивало ему в голову, что он якобы "великий" и может реализовать свою миссию,

– добавил российский оппозиционный журналист.

К сожалению, жертвами социально-психологического заболевания Путина стали сотни тысяч людей. Ближайший по типу пример – Адольф Гитлер, который был помешан на идее Третьего Рейха.