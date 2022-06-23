Члени наглядової ради YES приїхали до України аби продемонструвати солідарність під час війни

22 червня члени наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES) відвідали Україну, щоб продемонструвати солідарність з українцями під час війни та обговорити, як надалі підтримати Україну та обміркувати практичні шляхи допомоги.

Зокрема йдеться і про підтримку нашої держави на шляху до ЄС.

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Вони також обговорили, як YES та майбутня 17-та Щорічна зустріч YES можуть сприяти утриманню питання України на міжнародному порядку денному.

Наглядову раду представляли Олександр Кваснєвський, президент Польщі (1995-2005), голова Наглядової ради YES; Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем'єр-міністр Швеції (1991-1994); Вольфганг Ішингер, посол, ексголова Мюнхенської конференції з безпеки, старший професор школи управління Hertie; Керсті Кальюлайд, президентка Республіки Естонія (2016-2021), всесвітня адвокатка стратегії ООН "Кожна жінка, кожна дитина"; та Віктор Пінчук, засновник та член наглядової ради YES та засновник Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne.

У день візиту, який співпав із 81-річчям бомбардування Києва фашистською Німеччиною, Наглядова рада YES відвідала передмістя Києва, зруйноване рашистами: Гостомель, Бучу та Бородянку.

Наглядова рада YES також провела зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим, першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки Юлією Свириденко, послами, членами парламенту, експертами та журналістами.

Засновник та член Наглядової ради YES Віктор Пінчук поділився з колегами важливими місцями у Києві та області. Він показав будинок на вулиці Володимирській, з якого дід Віктора Пінчука у цей день – 22 червня – рівно 81 рік тому пішов на війну проти фашистської Німеччини, а також відвідав з колегами Гостомельський аеропорт, який українські воїни-герої відстояли першого дня війни Росії проти України.

Сьогодні, у річницю першого удару фашистів по Україні, ми з Наглядовою радою Yalta European Strategy (YES) побували там, куди припав перший удар рашистів. Це символічно: Перемогли тоді – Переможемо і тепер,

– зазначив Пінчук.

Додамо, що Ялтинська Європейська Стратегія (YES) – провідна платформа, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну по всьому світі.