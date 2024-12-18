"Чмут краде гроші", "Притула, де супутник", "Піар на війні": хто руйнує репутацію фондів

Кібератаки на волонтерів, зокрема Фонд Притули, здійснювали сплановано та організовано: силами ботоферм, підконтрольних блогерів і телеграм-каналів. За своєю суттю це була ІПСО, метою якої було зменшення донатів, що дорівнює зменшенню допомоги Силам Оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Molfar. Згідно з ним, атак зазнавали всі 5 найбільших фондів, що займаються допомогою Силам Оборони.

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Найбільше нападів зазнавав Фонд Притули. Аналітики знайшли 139 медійних атак. Їх організовували російські спецслужби (ФСБ та ГРУ), а також деякі політичні структури в самій Україні.



Основними наративами атак були звинувачення в непрозорості, розкраданні коштів, нібито використання коштів з мілітарних зборів на операційну діяльність фонду, закупівлі за завищеними цінами, а також прямі заклики не донатити.

Окрему увагу присвятили дискредитації проєкту із супутником, поширенню фейків про купівлю квартир під час повномасштабної війни та переїзд у Торонто.

Цікаво! Детально про дослідження можна прочитати за посиланням.



Українські фонди зазнавали численних атак / Інфографіка Molfar

