"Чмут ворует деньги", "Притула, где спутник", "Пиар на войне": кто разрушает репутацию фондов

Кибератаки на волонтеров, в частности Фонд Притулы, осуществляли спланировано и организованно: силами ботоферм, подконтрольных блогеров и телеграмм-каналов. По своей сути это была ИПСО, целью которой было уменьшение донатов, что равно уменьшению помощи Силам Обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Molfar. Согласно ему, атакам подвергались все 5 крупнейших фондов, занимающихся помощью Силам Обороны.

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Больше всего нападениям подвергался Фонд Притулы. Аналитики нашли 139 медийных атак. Их организовывали российские спецслужбы (ФСБ и ГРУ), а также некоторые политические структуры в самой Украине.



Основными нарративами атак были обвинения в непрозрачности, хищении средств, якобы использовании средств с милитарных сборов на операционную деятельность фонда, закупках по завышенным ценам, а также прямые призывы не донатить.

Отдельное внимание посвятили дискредитации проекта со спутником, распространению фейков о покупке квартир во время полномасштабной войны и переезде в Торонто.

Интересно! Подробно об исследовании можно прочитать по ссылке.



Украинские фонды подвергались многочисленным атакам / Инфографика Molfar

