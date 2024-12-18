Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Molfar. Согласно ему, атакам подвергались все 5 крупнейших фондов, занимающихся помощью Силам Обороны.

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Больше всего нападениям подвергался Фонд Притулы. Аналитики нашли 139 медийных атак. Их организовывали российские спецслужбы (ФСБ и ГРУ), а также некоторые политические структуры в самой Украине.



Основными нарративами атак были обвинения в непрозрачности, хищении средств, якобы использовании средств с милитарных сборов на операционную деятельность фонда, закупках по завышенным ценам, а также прямые призывы не донатить.

Отдельное внимание посвятили дискредитации проекта со спутником, распространению фейков о покупке квартир во время полномасштабной войны и переезде в Торонто.

Интересно! Подробно об исследовании можно прочитать по ссылке.



Украинские фонды подвергались многочисленным атакам / Инфографика Molfar

