Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог политолога Тараса Загороднего. Эксперт подчеркивает, что Игорь Кириллов – самый высокопоставленный генерал-командующий российских войск, погибший за время войны России против Украины.

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Операция по подрыву Кириллова действительно уникальная, даже по мировым меркам. Генерала взорвали в полностью начиненной камерами и российскими спецслужбами Москве. За плечами Службы – ликвидация многих коллаборационистов, предателей и военных преступников – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. Но Кириллов – это новый, сверхвысокий уровень работы подчиненных Василия Малюка,

– пишет политолог.

"СБУ традиционно не дает официальных сообщений о таких ликвидациях – узнаем о них из источников СМИ. Но здесь Служба выполнила свою работу, что называется "с особым цинизмом" к врагу. В понедельник вечером сообщила о подозрении Кириллову, а уже на следующее утро ликвидировала. Кириллов – военный преступник, который ответственен за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против украинских воинов. Он был в санкционных списках многих западных государств. Но СБУ ввела свои санкции молниеносно и эффективно", – считает эксперт.

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Загородний напоминает: Кириллов, кроме того, что курировал применение химического оружия на фронте, любил рассказывать разные глупости об Украине.

"Он – автор мема о "боевых комарах на вооружении Украины". Не знаю, прилетали ли к Кириллову последней ночью боевые комары. А вот боевой самокат от СБУ приехал прямо по месту жительства. При этом Служба все время на шаг впереди россиян. Поэтому что это будет в следующий раз – самокат, статуэтка в кафе или боевой комар, как обещал покойный Кириллов, узнаем из следующей серии многосерийного фильма "Ликвидация". "Продюсеры" из СБУ просят россиян не отходить от экранов", – резюмирует политолог.

Напомним, 17 декабря стало известно о ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.