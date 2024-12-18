Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Издание называет его убийство наиболее дерзким и резонансным из совершенных украинцами на сегодня, однако оно "далеко не первое".

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Что говорят СМИ о ликвидации Кириллова

В материале говорится, что секретное пятое управление контрразведки СБУ, которое имеет полномочия осуществлять целевые убийства за рубежом, и ГУР действуют на территории России. Отмечают, что каждое из этих украинских агентств имеет "сложные сети и способы работы внутри страны-агрессора".

Как напоминает The Economist, их недавней целью мог быть российский инженер-конструктор Михаил Шатский, который помогал России модернизировать крылатые ракеты. На прошлой неделе этого вражеского специалиста по вооружению застрелили возле его собственного дома в Подмосковье.

С начала войны украинские агенты убили десятки российских командиров, чиновников, подозреваемых в коллаборационизме и пропагандистов, преимущественно на оккупированных территориях Украины,

– отмечают авторы статьи.

Также американские спецслужбы считают Украину причастной к взрыву автомобиля, в результате которого еще в 2022 году погибла Дарья Дугина, дочь российского националистического идеолога Александра Дугина. В то же время вероятной целью покушения мог быть сам Дугин.

The Economist пишет, что если раньше случались переходы украинских агентов между пятым управлением СБУ и ГУР, то сегодня эти две спецслужбы конкурируют – особенно напряженные отношения между заместителем председателя СБУ Александром Покладом и руководителем ГУР Кириллом Будановым.

По данным издания, поговаривают, что Поклад надеется заменить Буданова. Впрочем, несмотря на это "украинские спецслужбы остаются смертоносными".

"Месседж украинских агентов заключается в том, что они могут атаковать высшее руководство российских вооруженных сил даже в Москве. Россия, которая не смогла провести подобную кампанию в Украине, вероятно, ответит на это так, как делает с начала войны: бомбардировкой гражданских украинцев", – резюмировали журналисты.