Чоловік з ножем накинувся на людей у супермаркеті в Полтаві: є жертва

У мікрорайоні Левада у Полтаві сталася трагедія. Відвідувач супермаркету напав із ножем на 2 чоловіків. Один із них зазнав смертельного поранення.

Моторошний інцидент трапився 5 лютого близько 12:30 у супермаркеті "Мир". Цю інформацію підтвердили у Полтавському районному управлінні поліції.

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Загинув 37-річний чоловік

Підозрюваному – 63 роки. За інформацією поліції, він накинувся на інших чоловіків (38 та 37 років) поблизу розрахункових кас. Один із них миттєво помер після удару ножем у груди. Іншого врятували медики.

Що загрожує нападнику

Правоохоронці затримали нападника й з'ясовують усі обставини події. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Чоловіку загрожує серйозне покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

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