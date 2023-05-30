Батогом чи пряником: як Україні повернути чоловіків з-за кордону

Юрист висловив свою думку стосовно того, як повернути українських чоловіків, які зараз перебувають за кордоном. Він переконаний, що це залежить саме від держави.

Юрист T&T Partners Владислав Юрчак вважає, що реальним важелем для повернення українців може бути не схема "батога", а виключно "пряника". Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Показник повернення чоловіків залежить від України

У грудні 2022 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що від початку повномасштабної війни з України виїхали більш ніж 14,5 мільйона українців. Залежно від ситуації на фронті та безпекової ситуації в регіонах ця цифра може як падати, так і зростати.

Юрчак вважає, що те, як українці повертатимуться додому, залежить від держави.

Для припинення виїзду населення держава повинна діяти й робити це негайно,

– заявив юрист.

При цьому країна повинна робити так, щоб військовозобов'язані не боялись виконувати свої обов'язки та дещо змінити критерії бронювання.

Держава повинна боротися зі "страхом військкоматів" у людей

На думку Владислава Юрчака, держава повинна мотивувати людей приєднуватися до лав ЗСУ, забезпечити порядок дотримання прав осіб під час видачі їм повісток, проходження ВЛК, а також встановити обов'язкове навчання військових перед їх відправкою.

Дуже часто, після низки курйозних випадків із поведінкою працівників ТЦК та СП, люди бояться свавілля і завданням держави є побороти в очах людей "страх військомату", аби досвід взаємодії із цією структурою не викликав страх і паніку, а був схожий на відвідини будь-яких органів, які надають адміністративні чи інші послуги,

– сказав він.

Крім цього, він переконаний, що слід переглянути важелі бронювання військовозобов'язаних та зменшити відповідні критерії для того, аби таким правом міг скористатися не лише великий бізнес.

До прикладу, можна легалізувати бронювання ІТ-професіоналам, встановивши їм необхідний мінімум щодо сплати тих чи інших податків, чи створення певної кількості робочих місць із відповідним рівнем "білої зарплати",

– сказав Юрчак.

Чи можуть чоловікам вручати повістки за кордоном