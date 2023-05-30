Кнутом или пряником: как Украине вернуть мужчин из-за границы
Юрист высказал свое мнение по поводу того, как вернуть украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей. Он убежден, что это зависит именно от государства.
Юрист T&T Partners Владислав Юрчак считает, что реальным рычагом для возвращения украинцев может быть не схема "кнута", а исключительно "пряника". Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.
К теме Закон о "иностранных уклонистах": будут ли наказывать мужчин, незаконно уехавших во время войныСправка. В декабре 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что с начала полномасштабной войны из Украины выехали более 14,5 миллиона украинцев. В зависимости от ситуации на фронте и ситуации безопасности в регионах эта цифра может как падать, так и расти.
Показатель возвращения мужчин зависит от Украины
Юрчак считает, что то, как украинцы будут возвращаться домой, зависит от государства.
Для прекращения выезда населения государство должно действовать и делать это немедленно,
– заявил юрист.
При этом страна должна делать так, чтобы военнообязанные не боялись выполнять свои обязанности и изменить критерии бронирования.
Государство должно бороться со "страхом военкоматов" у людей
По мнению Владислава Юрчака, государство должно мотивировать людей присоединяться к рядам ВСУ, обеспечить порядок соблюдения прав лиц во время выдачи им повесток, прохождения ВЛК, а также установить обязательное обучение военных перед их отправкой.
Очень часто, после ряда курьезных случаев с поведением работников ТЦК и СП, люди боятся произвола и задачей государства является побороть в глазах людей "страх военкомата", чтобы опыт взаимодействия с этой структурой не вызвал страх и панику, а походил на посещение любых органов, оказывающих административные или другие услуги,
– сказал он.
Кроме того, он убежден, что следует пересмотреть рычаги бронирования военнообязанных и уменьшить соответствующие критерии для того, чтобы таким правом мог воспользоваться не только крупный бизнес.
К примеру, можно легализовать бронирование ИТ-профессионалам, установив им необходимый минимум по уплате тех или иных налогов или создание определенного количества рабочих мест с соответствующим уровнем "белой зарплаты",
– сказал Юрчак.
Могут ли мужчинам вручать повестки за границей
- 30 декабря 2022 г. правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В том числе тех, которые находятся за границей.
- Многие украинцы случайно подумали, что теперь выехавшие за пределы страны мужчинам будут выдавать повестки. Однако это не так.
- На самом деле, представители дипломатических учреждений не могут выдавать какие-либо виды повесток. Новый порядок полномочия дипустанов дает им право учета военнообязанных и информирование об этом соответствующих органов в Украине.