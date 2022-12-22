Сяйво кривавих діамантів: чому окремі країни ЄС демонструють моральне лицемірство

ЄС прийняв вже 9 пакетів санкцій, але Європа досі немає ефективної заборони на імпорт алмазів з Росії. Однією із країн, яка досі займається кривавим бізнесом стала Бельгія.

Публіцист Юрій Мариняк на платформі IQ торкнувся теми, про яку, на жаль, рідко згадують в контексті поширення санкцій проти російського режиму Путіна.

До теми Російський "АлмаZ-Антей", що виробляє ППО, продовжує торгувати з західними компаніями

Чому саме Бельгія

Порт Антверпен – центр торгівлі коштовним камінням ще з початку XV століття. Індійські алмази доставляли до Брюґґе, а потім в Антверпен, де їх обробляли, а потім вставляли в ювелірні прикраси і продавали. Ювелір Людвіг ван Беркен створив перший верстат для огранки алмазів, чим забезпечив лідерство цієї країни на багато років наперед.



Куди прямують товари з порту Антверпена / мапа ChangeX

А як же санкції

Саме через бельгійський Антверпен нині проходить 80% всіх необроблених і 50% оброблених алмазів у світі. Основними покупцями бельгійських діамантів залишаються США, ОАЕ, Індія, Китай та низка інших країн. За різними оцінками,До вторгнення в Україну 25% алмазів, що проходять через Антверпен, надходили із Росії. 2021 року Бельгія імпортувала необроблених російських алмазів на 1,8 мільярда євро, а за перші 8 місяців 2022 року – на 1,2 мільярда, згідно зі статистикою національного банку Бельгії, якою поділилася британська The Guardian.

Ще в березні 2022 року США, ЄС та Велика Британія ввели ембарго на імпорт усіх видів алмазів з Росії, крім технічних. Проте й зараз його успішно обходить Бельгія, яка, як і раніше, купує алмази для своєї ювелірної індустрії у російської компанії "Алроса".

Кілька високопоставлених дипломатів заявили, що зволікання Бельгії щодо заборони російських алмазів стає все більш неприйнятним. Тому Бельгія та її непохитна підтримка галузі, що давно пов’язана з автократами, диктаторами та збройними конфліктами, знову опинилася в центрі уваги.

Відзначимо, що ще в квітні президент України Володимир Зеленський закликав депутатів бельгійського парламенту припинити торгівлю дорогоцінним камінням російського походження.

Я вважаю, що мир дорожчий, ніж діаманти в магазинах,

– наголосив він.

Цікаво Росія придумала, як продавати діаманти в обхід санкцій

Бельгія та лобізм

Уряд Бельгії виявився найактивнішим прихильником продовження імпорту російських алмазів, аби захистити багатомільярдної індустрії дорогоцінного каміння. І все це, незважаючи на те, що російська алмазна промисловість тісно пов’язана не лише з кремлівськими силовими структурами, але й з російською армією. Тож чому Росія може торгувати з країною, де розташовані ключові інституції ЄС, у той час як європейська промисловість в боргах через високі ціни на газ і нафту, а звичайні споживачі максимально економлять в своїх будинках,

– справедливо обурюється автор.

Відстежити лобіювання однією особою чи установою цієї теми майже неможливо, але найбільш цитованим ім'ям продовження європейсько-російської торгівлі діамантами є прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Саме він заявив, що Бельгія не блокує жодних санкцій проти російської торгівлі алмазами.

Протягом шести століть Антверпен довів, що йому завжди вдається залишатися стійким і інноваційним у бурхливі часи. Якщо Бельгія припинить імпорт діамантів, торгівля переміститься в Дубай за один день. У цьому випадку вплив на Росію буде нульовим, але вплив на Європу буде дуже великим,

– сказав прем’єр-міністр Бельгії у своїй промові на галузевій конференції.

Том Нейес, речник антверпенської алмазної промисловості, додав, що цей крок зовсім не зашкодить Росії, натомість означатиме лише переміщення галузі до країн, де етичні стандарти нижчі, а такий крок призведе до втрати тисяч робочих місць у Бельгії.

Питання корупції

Боротьба з відмиванням грошей, податкове регулювання та прозорість – це точно не про бельгійських торговців діамантами. Алмазна промисловість має великий вплив на бельгійську політику, особливо у Фландрії.

У 2008 році влада розкрила найбільше шахрайство однієї алмазної компанії. Omega Diamonds – друга за величиною після De Beers, яка протягом багатьох років мала монополію на експорт алмазів з Анголи. Розслідування, розпочате в 2006 році, дійшло до висновку, що компанія створила схему податкового шахрайства. Omega Diamonds імпортувала алмази з Анголи та Демократичної Республіки Конго через Дубай до Антверпена. Таким чином змогла приховати свій додатковий прибуток від бельгійських податкових органів.

Федеральна поліція Бельгії провела обшук на території Omega Diamonds. Результатом рейдів стало рекордне вилучення алмазів на 150 мільйонів доларів. Відтоді компанії в Антверпені почали побоюватися подібних контрольних перевірок з боку бельгійських судів і федеральної поліції. Через це вони звернулися за політичною підтримкою, і отримали допомогу від окремих політиків, які звинуватили правоохоронні органи в псуванні репутації алмазної промисловості.

У грудні 2010 року була створена таємна група "Діамантовий клуб", що мала просувати спеціальний законопроєкт. Відповідно до нього, алмазні компанії, які підозрюються у шахрайстві, можуть уникнути в’язниці, заплативши певну суму в державну скарбницю, а також запобігти, у багатьох випадках, глибшому розслідуванню.

Посилаючись на цей закон, Omega Diamonds у 2013 році погодилася виплатити компенсацію в розмірі 160 мільйонів євро, щоб уникнути судового переслідування за ухилення від сплати податків і відмивання грошей. І все це плата за шахрайство на суму понад 2 мільярди євро. Угода зі слідством зняла з Omega Diamonds усі звинувачення.

Криваві алмази все ще проходять через Антверпен, в основному через компанії та банківські рахунки в Швейцарії. Прикладом цього був випадок, коли в березні 2017 року бельгійська влада вилучила у великої групи контрабандистів, що базується в Антверпені, діаманти на суму 14 мільйонів євро, імовірно, з Кот-д'Івуару. Розслідування також виявило ще кілька женевських фірм, які використовували підроблені сертифікати для імпорту необроблених алмазів на суму 370 мільйонів євро перед продажем їх бельгійським торговцям.

Згідно з дослідженням неурядової організації Partnership Africa Canada про діаманти та конфлікт у африканському Сьєрра-Леоне, дилери в Антверпені регулярно розраховуються за багатомільйонні транзакції готівкою та майже не пропонують квитанцій.

Інші неурядові організації згодом звинуватили Бельгію в тому, що вона доклала максимум зусиль для зняття санкцій з головного виробника алмазів у Зімбабве, надаючи цим підтримку деспотичному правителю країни Роберту Муґабе.

З 2010 року Зімбабве офіційно експортувало алмазів на суму понад 2,5 мільярда доларів. Відповідно до доступної урядової звітності, лише близько 300 мільйонів доларів можна чітко ідентифікувати за публічними рахунками. Решта – кеш.

З кінця 1990-х років алмазна промисловість Бельгії нерозривно пов’язана з громадянськими війнами, локальними збройними конфліктами та корупцією по всій Африці.

Наприклад UNITA (політична партія Анголи, створена на базі повстанського угрупування) транспортувала алмази до Руанди, які радо купували антверпенські торговці діамантами, а потім на ці гроші купувала зброю зі Східної Європи, яку транспортували до Анголи обхідними шляхами.

Що ж стосується Росії, то, схожий як дві краплі води на українського премʼєр-міністра Шмигаля тодішній прем’єр Бельгії Шарль Мішель, а нині президент Європейської ради, у січні 2018 року зустрівся зі своїм російським візаві Дмітрієм Медведєвим, у Москві, щоб обговорити ділові можливості.

Російський експорт алмазів оцінюється в приблизно 4 мільярди євро на рік — це крапля у відрі нафтових доходів Кремля. Але відро з нафтою до кишені не покладеш. А красивий діамант – цілком.

The Washington Post з посиланням на звіт All Eyes та European Investigative Collaborations писала, що російська приватна військова група "Вагнера" діє в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), використовуючи насильство та здирство, щоб прибрати до рук надзвичайно прибуткову алмазну галузь. Видання стверджує, що особи, пов'язані з групою "Вагнера", створили в одній з найбідніших африканських країн підставну компанію для захисту своїх інтересів на ринку алмазів.Так, найманці змушують збіднілих гірників і колекціонерів здавати свої дорогоцінні камені або продавати їх виключно підставній компанії "Diamville". А це компанія відома порушеннями правила Кімберлійського процесу – міжнародної ініціативи, спрямованої на запобігання збуту алмазів із зон військових конфліктів. Ну як змушують – катування, ґвалтування, вбивства. Традиційний «мотиваційний» набір "русского мира".

Торгівля алмазами, безумовно, є частиною бельгійської торгової традиції та частиною бельгійської економіки. Антверпен доклав значних зусиль, щоб зберегти за собою позицію алмазного центру. Однак це також принесло корупцію в політичну систему та стало місцем для відмивання грошей, ухилення від сплати податків і фінансування насильницьких груп в Африці.