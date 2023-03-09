У чому дилема майбутніх масованих ракетних атак

Росіяни таки знайшли нову тактику ударів. Вона полягає в максимальній концентрації в одному залпі таких типів ракет, які наша ППО збивати не здатна. Мовиться про надзвукові Х-22 та гіперзвукові "Кинджали".

Який запас ракети лишається у росіян

Для ворога питання лімітів щодо запасів або обсягів виробництва насправді не стоїть. Щоб виготовити 6 "Кинджалів", російському ВПК треба 3 – 6 місяців. Нові Х-22 вони взагалі виготовляти не здатні, можуть лише переробляти ці крилаті ракети на покращену версію Х-32. Вона відрізняється кращою точністю та меншою токсичністю палива.

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Щодо дозвукових крилатих ракет типів Х-555, Х-101 та "Калібр" насправді теж приводів для оптимізму не багато.

Російський ВПК досі може підтримувати середній темп виробництва до 40 ракет Х-101 та до 20 ракет 3М-14 "Калібр" на місяць. Хоча й не без нюансів. Наприклад, за деякими даними, у лютому Чорноморський флот Росії отримав протягом місяця і січневу, і лютневу партії, в кожній з яких по 20 "Калібрів".

Якщо рахувати приблизно, то сьогодні вночі росіяни відстріляли десь 80% від місячного виробництва дозвукових крилатих ракет.

Однак проблема в тому, що у ворога стабільно лишається запас ще на 2 – 3 масовані обстріли. До сьогоднішньої ночі були актуальними розрахунки, що росіяни мають щонайменше до 100 "Калібрів", понад сотню ракет Х-101 та Х-555, і десь стільки ж ракет Х-22.

Навіть, якщо окупантам зараз потрібні будуть більші інтервали між ракетними обстрілами, на жаль, вони цей проміжок уже намагаються заповнити спорадичними ударами Х-22 чи нальотами "Шахідів".

Приводи для оптимізму

У плані виробництва тих же Х-101 потрібно ставити питання не тільки про темпи, але й про якість також. Росіяни виготовляють паралельно одразу дві модифікації таких ракет:

базову "Изделие 504", для якої складна електроніка в принципі не потрібна;

вдосконалену "Изделие 504АП" із станцією для постановки фальш-цілей та вдосконаленою системою наведення "Отблеск-У". Якщо простіше, то така станція наводить ракету не тільки за комп'ютерним алгоритмом, але й буквально за "картинкою" цілі. Тепер ви знаєте, для чого саме російські спецслужби посилають коригувальників щось там знімати на місці ударів.

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Якщо десь і є приводи для оптимізму, то скоріше в тому, що наша енергосистема зараз має значно кращий запас стійкості та керованості, завдяки чому навіть сьогодні обійшлось без тривалих відключень світла.

Очевидно, в наступні тижні чи місяці все триматиметься на такому еквілібріумі: росіяни й далі здатні виготовляти нові ракети для ударів по критичній інфраструктурі, а наші фахівці й далі триматимуть на належному рівні стійкість енергосистеми.

Деякі повідомлення СБУ свідчать, що Росія вже як мінімум планує новий масований ракетний удар.