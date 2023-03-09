В чем дилемма будущих массированных ракетных атак

Россияне нашли новую тактику ударов. Она заключается в максимальной концентрации в одном залпе таких типов ракет, которые наша ПВО сбивать не способна. Речь идет о сверхзвуковых Х-22 и гиперзвуковых "Кинжалах".

Какой запас ракеты остается у россиян

Для врага вопрос лимитов по запасам или объемам производства на самом деле не стоит. Чтобы изготовить 6 "Кинжалов", российскому ВПК нужно 3 – 6 месяцев. Новые Х-22 они вообще производить не способны, могут лишь переделівать эти крылатые ракеты на улучшенную версию Х-32. Она отличается лучшей точностью и меньшей токсичностью топлива.

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Что касается дозвуковых крылатых ракет типа Х-555, Х-101 и "Калибр", на самом деле тоже поводов для оптимизма немного.

Российский ВПК по-прежнему может поддерживать средний темп производства до 40 ракет Х-101 и до 20 ракет 3М-14 "Калибр" в месяц. Хотя и не без нюансов. К примеру, по некоторым данным, в феврале Черноморский флот России получил в течение месяца и январскую, и февральскую партии, в каждой из которых по 20 "Калибров".

Если считать примерно, то сегодня ночью россияне отстреляли около 80% от месячного производства дозвуковых крылатых ракет.

Однако проблема в том, что у врага стабильно остается запас еще на 2 – 3 массированных обстрела. До сегодняшней ночи были актуальны расчеты, что россияне имеют по меньшей мере до 100 "Калибров", более сотни ракет Х-101 и Х-555, и где-то столько же ракет Х-22.

Даже если оккупантам сейчас потребуются большие интервалы между ракетными обстрелами, к сожалению, они этот промежуток уже пытаются заполнить спорадическими ударами Х-22 или налетами "Шахидов".

Поводы для оптимизма

В плане производства тех же Х-101 нужно задавать вопросы не только о темпах, но и о качестве тоже. Россияне производят параллельно сразу две модификации таких ракет:

базовую "Изделие 504", для которой сложная электроника в принципе не требуется;

усовершенствованную "Изделие 504АП" со станцией для постановки фальш-целей и усовершенствованной системой наведения "Отблеск-У". Если проще, то такая станция наводит ракету не только по компьютерному алгоритму, но и буквально по "картинке" цели. Теперь вы знаете, зачем именно российские спецслужбы посылают корректировщикам что-то там снимать на месте ударов.

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Если где-то и есть поводы для оптимизма, то, скорее, в том, что наша энергосистема сейчас имеет значительно лучший запас устойчивости и управляемости, благодаря чему даже сегодня обошлось без длительных отключений света.

Очевидно, в следующие недели или месяцы все будет держаться на таком эквилибриуме: россияне и дальше способны производить новые ракеты для ударов по критической инфраструктуре, а наши специалисты и дальше будут держать на должном уровне устойчивость энергосистемы.

Некоторые сообщения СБУ свидетельствуют, что Россия уже как минимум планирует новый массированный ракетный удар.