Чому контрнаступ України повільніший, ніж минулого року: аналіз WSJ

Попри те, що в України менше людей і зброї, а також те, що у Росії була перевага в повітрі, торік українській армії вдалося дати відсіч російській, яка явно переважала у кількості.

Це стало можливим завдяки вмілим маневрам, знанню місцевості та ефективному використанню дронів і цифрових технологій, а також не дуже ефективному командуванню росіян. Зараз же ситуація інша – Україна намагається вибити ворога, який окопався, і це є однією з найскладніших військових операцій.

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Підготовлена оборона і більша кількість солдатів у росіян

Російські військові витратили місяці на будівництво оборонних споруд, зокрема, бункерів, протитанкових пасток та мінних полів.

Крім того, російські війська здатні до певних замін, навіть якщо українські сили знищують цілі підрозділи, розповів WSJ підполковник 108-ї бригади територіальної оборони України Олексій Телегін.

"Якщо ми знищуємо загін – 100 солдатів – наступного дня вони приведуть інший. А за день ще один", – зазначив Телегін.

Для російських сил, які цього року намагалися захопити більше українських територій, їхній власний наступ не увінчався успіхом, проте утримувати оборонні позиції легше.

Зокрема, російські військові в Запорізькій області збудували кілометри зигзагоподібних, з'єднаних між собою траншей, деякі з яких укріплені бетоном або вкриті гілками й землею, щоб їх було важко виявити за допомогою дронів.

Також поля сильно заміновані, а щонайменше у двох випадках, за словами українських військових, тіла їхніх убитих товаришів також були заміновані.

Для українських захисників російські міни є постійною загрозою

"Неможливо повністю знищити такі добре підготовлені позиції перед наступом", – пояснив журналістам один з українських військових.

За його словами, щоб узяти ці позиції, район потрібно спочатку накрити артилерійським вогнем, а потім просуватися вперед на бронетехніці, щоб залучити піхоту. Проте брак танків та іншої бронетехніки ускладнює реалізацію цієї стратегії.

Наступ на сили, що окопалися, був важким випробуванням навіть для найпотужніших армій світу, нагадує видання. Союзникам, які висадилися на узбережжі Нормандії під час Другої світової війни, знадобилося понад два місяці, щоб прорвати німецькі укріплення та просунутися вглиб країни.

У 1991 році, перш ніж сухопутні сили коаліції просунулися під час операції "Буря в пустелі", США протягом п'яти тижнів вели повітряну кампанію, щоб послабити позиції іракських військових.

Україна поки не отримала сучасні винищувачі

Крім того, Україні бракує вогневої потужності й переваги в повітрі, які були в США та їхніх партнерів у тих боях. Військово-повітряні сили Києва складаються з невеликої кількості винищувачів і гелікоптерів радянської епохи. Тоді як росіяни розгортають передові винищувачі та вертольоти Ка-52 на південному фронті.

"Українці досягли успіхів, але вони ведуть жорсткі бої, перед ними - важкопрохідна місцевість та добре підготовлені російські оборонні рубежі", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, ця ситуація є "аргументом для продовження нашої підтримки".

Бронетехніки все ще недостатньо

Нещодавно США заявили, що нададуть Україні касетні боєприпаси, які розкидають безліч дрібніших бомб й можуть завдавати масового ураження на великій території.

Київ намагається зім'яти російську оборону перед тим, як кидати в бій своїх бійців, але не має достатньо боєприпасів. Натомість українці зазвичай завдають артилерійських ударів.

За словами солдатів, брак бронетехніки також уповільнює наступ. Командир стрілецького підрозділу з позивним "Вадос" розповів виданню, як напередодні його підрозділ намагався штурмувати село, яке контролює Росія.

"Якби у нас було більше транспортних засобів, ми могли б перекинути більше піхоти на фланги", — каже лейтенант "Вадос". Натомість підрозділ відступив, не взявши села.

Водночас зазначають, що Україна досі не кинула в бій значні ресурси нової західної техніки. Київ має десятки німецьких танків Leopard 2, але після того, як кілька з них застрягли на мінних полях на початку червня, їх не бачили на полі бою.

Аналітики вважають, що Україна все ще шукає слабкі місця супротивника, перш ніж використати основну частину своєї західної зброї. Розвідка – складна справа, адже росіяни часто бачать, як українці наближаються.