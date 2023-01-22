Зумовлене історично та політично: у NYT пояснили небажання Німеччини передавати танки Україні

Після поразки нацизму Німеччина присвятила себе просуванню миру та інтеграції в європейський і трансатлантичний порядок безпеки. Проте російська агресія змушує її переосмислити уявлення про своє місце в Європі, відносини з Росією та використання військової сили.

Про це мовиться у статті американського видання The New York Times. Зазначили, що Німеччина будувала післявоєнну економіку на дешевих російських енергоносіях, торгівлі з Центральною та Східною Європою, Радянським Союзом і Китаєм. Вона вважала – таким чином пом'якшує авторитаризм.

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Чому Німеччина дезорієнтована

Війна Росії проти України кинула виклик Німеччині, керівництво якої відчуло політичний та психологічний шок. Агресія підірвала багато припущень щодо Росії. Журналісти вважають, що саме ця дезорієнтація відображається у небажанні Німеччини надіслати Україні свій основний бойовий танк Leopard 2 або дозволити іншим країнам зробити це.

У NYT зазначили, що позиція канцлера Олафа Шольца створила ризик ізоляції Німеччини та роздратувала союзників. Найголовнішим наслідком зволікання може стати перешкода стримання російського наступу, який може відбутися цієї весни.

Небажання Німеччини тут можна описати одним словом. Це "історія". Німці хочуть, щоб їх сприймали як партнера, а не агресора, і вони особливо чутливі до постачання зброї в регіони, де німецька зброя історично використовувалася для вбивства мільйонів людей, — сказав президент Американської ради з Німеччини Стівен Сокол.

Історик Німеччини та Європи з коледжу Святого Антонія в Оксфорді Тімоті Гартон вважає, що німці ризикують неправильно зрозуміти уроки історії. Вони до кінця не знають, за яким планом діяти.

"Люди не хочуть, щоб німецька зброя на передовій використовувалася для вбивства людей у цих регіонах (Україна, Польща, Росія – 24 Канал). Позиція Німеччини глибоко заплутана: старе мислення мертве, а нове ще не народилося", – сказав він.

Внутрішня політика

Війна в Україні викликала дискусію в демократичній Німеччині щодо озброєння. Критики канцлера закидають йому невпевнене керівництво країною під час кризи. Віцеголова Мюнхенської конференції з безпеки Борис Руге сказав, що плутанина була особливо помітною в лівій Соціал-демократичній партії Шольца, яка очолює нинішній уряд. Крім цього, найбільші члени керівної коаліції мають сильні пацифістські крила.

"Шольц також має думати про внутрішню політику. З питань стратегії та політики багато соціал-демократів є затятими пацифістами й він повинен звернути на них увагу", – зазначив Руге.

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Серед німців існує занепокоєння, що західні танки лише збільшить кількість вбивств, не змінюючи принципово хід війни. За словами Томаса Кляйне-Брокгофа з Німецького фонду Маршалла в Берліні, німецькі виборці хочуть, щоб їхні лідери завжди просували мирний варіант, виступали останніми або в коаліції.

Відтак Шольц рухається повільно, намагається залучити своїх виборців (попри роздратування його союзників по НАТО) і нарешті погодиться відправити танки. Такий підхід, як зазначили журналісти NYT, є спробою поважати й обходити історичну пам'ять у країні, де багато назв полів битв в Україні знайомі літнім німцям або навіть молодшим, які виросли, слухаючи розповіді своїх батьків.

Чому ми знаємо "Азовсталь"? Хто окупував "Азовсталь"? Це були німці. Кожен, хто тут старший, знає, що таке поля смерті. Імена їм знайомі. Послати туди танки? Ого. Послати туди гаубиці? Багатьом людям похилого віку це все ще важко, – пояснив Кляйне-Брокгоф.

Які наслідки може отримати Німеччина

Німецькі політики, які виступають за відправлення танків, кажуть, що опір Німеччини "діяти самотужки" тепер ризикує її ізолювати. Генріх Браусс, колишній німецький генерал, який зараз працює в Німецькій раді з міжнародних відносин, стверджував, що перемога над Росією в Україні відповідає власним інтересам Німеччини, оскільки українці борються за європейську безпеку.

На думку Браусса, якщо Німеччина таки відмовиться постачати танки, то це буде катастрофічним для її репутації.

"І це значно знизить довіру до Німеччини як до союзника в НАТО", – додав Генріх Браусс.



Чому Україні потрібні важкі танки Lwopard / Інфографіка 24 Каналу