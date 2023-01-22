Про це новий міністр оборони Німеччини заявив в інтерв'ю. Точна дата візиту ще невідома.

Варте уваги Ламбрехт закидають провал "інвентаризації" Leopard до відставки: у Spiegel – інша версія

Візит на фоні танкової епопеї

Борис Пісторіус заявив, що найближчими тижнями точно відвідає Україну. Крім того, новий міністр оборони поділився враженнями від зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим на полях зустрічі у форматі "Рамштайн". Пісторіус зазначив, що український міністр – доступна, відкрита людина, яка точно знає, чого хоче.

Безперечно те, що я швидко вирушу до України. Можливо, навіть протягом наступних чотирьох тижнів,

– заявив Пісторіус.

Від відповіді на питання журналіста про надання танків Leopard Україні глава німецького Міноборони ухилився. Втім, Пісторіус запевнив, що зараз триває тісний діалог з партнерами, у тому числі з США щодо цього питання.

"Щоб бути максимально підготовленими до можливих рішень, у п'ятницю я доручив своїй команді ретельно все вивчити, щоб у разі виникнення будь-яких обставин ми не марнували часу задарма", – заявив міністр.

Чи надасть Німеччина танки Україні: останні новини

Напередодні видання Business Insider з посиланням на власні джерела в німецькому Міноборони повідомило, що попередниця Бориса Пісторіуса – Крістіне Ламбрехт, заборонила проводити інвентаризацію танків Leopard. Таке рішення пояснювалося тим, що її проведення можна було б тлумачити як готовність передати танки Україні і через це міг би виникнути додатковий тиск на канцлера Олафа Шольца.

ЗМІ відзначає, що якщо інформація про блокування Ламбрехт інвентаризації танків є достовірною, то це вимагатиме пояснень і від ексміністерки, і від уряду на чолі з Шольцом.

Однак видання Der Spiegel повідомило про те, до Міноборони Німеччини має дані про танки Leopard станом на початок літа 2022 року, згідно з яким у Берліна в розпорядженні є 212 повністю справних танків Leopard-2 у різних модифікаціях. Джерела ЗМІ повідомляють, що для надання Україні у разі позитивного рішення Бундесвер обрав 19 моделей Leopard 2A5, які використовують на навчаннях для імітації ворожих маневрів. Схваливши рішення про надання 19 танків із власних запасів Берлін фактично дасть "зелене світло" усім країнам, у яких є на озброєнні Leopard, передавати їх Україні.

Тим часом голова Комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман назвала затягування з рішенням щодо надання танків Україні повним провалом Німеччини та розкритикувала Шольца, назвавши його комунікацію з громадськістю щодо цього питання жахливою. Політикиня переконана, що Берлін повинен надати Україні танки або щонайменше дати "зелене світло" партнерам на їхнє постачання.