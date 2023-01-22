Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони Німеччини. Колишня міністерка вважала, що інвентаризація спричинить додатковий тиск на канцлера Олафа Шольца.

Зверніть увагу "Повний провал": у Бундестазі критикують Шольца через небажання надати Україні танки Leopard

Чому Ламбрехт могла блокувати інвентаризацію

Урядовці Міноборони вважають, що Крістіне Ламбрехт могла заборонити інвентаризацію танків тому, що якби стало відомо про те, що Бундесвер її проводить, то це б можна було тлумачити як готовність передати Leopard Україні.

Сама ж ексміністерка не відповіла на запит журналістів щодо цього питання. Однак, якщо все ж це правда, то на момент проведення "Рамштайну", на якому всі очікували рішення щодо танків, Берлін просто не знав, скільки їх мають у запасах.

ЗМІ відзначає, що якщо інформація про блокування Ламбрехт інвентаризації танків є достовірною, то це вимагатиме пояснень і від ексміністерки, і від уряду на чолі з Шольцом.

Інше видання каже, що Німеччина вже обрала танки, які може передати, однак є "але"

Видання Der Spiegel повідомляє, що Берлін вже міг обрати 19 танків для надання Україні. За даними ЗМІ, Міноборони Німеччини має детальний перелік різних моделей Leopard станом на початок літа 2022 року. Згідно з цим списком, Берлін має 312 танків Leopard-2 різних модифікацій, з яких 99 перебувають на технічному обслуговуванні та ремонті й ще 1 підлягає утилізації. Тобто абсолютно справних танків є 212, серед яких моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В.

Станом на 22 травня 2022 у німецькому війську було 53 одиниці Leopard 2A7V. Джерела ЗМІ повідомляють, що для надання Україні у разі позитивного рішення Бундесвер обрав 19 моделей Leopard 2A5, які використовують на навчаннях для імітації ворожих маневрів. Однак військові кажуть, що краще цю модель не використовувати. Причиною є саме те, що Німеччина використовує її тільки в навчальних цілях.

Однак схваливши рішення про надання 19 танків із власних запасів Берлін фактично дасть "зелене світло" усім країнам, у яких є на озброєнні Leopard, передавати їх Україні.

У Бундестазі критикують Шольца за затягування з питанням постачання танків

Депутатка Бундестагу та голова Комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман назвала затягування з рішенням щодо надання танків Україні повним провалом Німеччини. Окремо вона розкритикувала Олафа Шольца, заявивши, що він жахливо комунікує з громадськістю щодо цього важливого питання.

Штрак-Ціммерман переконана, що Німеччина повинна дозволити партнерам надавати танки Leopard Україні й відзначила, що у Європі їх близько 3 тисяч одиниць. Тобто, надання навіть незначної кількості цих танків стало б потужним сигналом.