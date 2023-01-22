Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Германии. Бывшая министерша считала, что инвентаризация повлечет за собой дополнительное давление на канцлера Олафа Шольца.

Обратите внимание "Полный провал": в Бундестаге критикуют Шольца из-за нежелания предоставить Украине танки Leopard

Почему Ламбрехт могла блокировать инвентаризацию

Чиновники Минобороны считают, что Кристине Ламбрехт могла запретить инвентаризацию танков потому, что если бы стало известно о том, что Бундесвер ее проводит, то это можно было бы толковать как готовность передать Leopard Украине.

Сама же экс-министр не ответила на запрос журналистов по этому вопросу. Однако если все же это правда, то на момент проведения "Рамштайна", на котором все ожидали решения по танкам, Берлин просто не знал, сколько их имеют в запасах.

СМИ отмечает, что если информация о блокировке Ламбрехт инвентаризации танков достоверна, то это потребует объяснений и от экс-министра, и от правительства во главе с Шольцом.

Другое издание говорит, что Германия уже выбрала танки, которые может передать, но есть "но"

Издание Der Spiegel сообщает, что Берлин уже мог выбрать 19 танков для предоставления Украине. По данным СМИ, Минобороны Германии имеет детальный перечень различных моделей Leopard по состоянию на начало лета 2022 года. Согласно этому списку, Берлин имеет 312 танков Leopard-2 разных модификаций, из которых 99 находятся на техническом обслуживании и ремонте и еще один подлежит утилизации. То есть абсолютно исправных танков есть 212, среди которых модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В.

По состоянию на 22 мая 2022 года в немецком войске было 53 единицы Leopard 2A7V. Источники СМИ сообщают, что для предоставления Украине в случае положительного решения Бундесвер избрал 19 моделей Leopard 2A5, которые используются на учениях для имитации вражеских маневров. Однако военные говорят, что лучше эту модель не использовать. Причиной именно то, что Германия использует ее только в учебных целях.

Однако одобрив решение о предоставлении 19 танков из собственных запасов, Берлин фактически даст "зеленый свет" всем странам, у которых есть на вооружении Leopard, передавать их Украине.

В Бундестаге критикуют Шольца за затягивание по поставкам танков

Депутат Бундестага и председатель Комитета по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала затягивание с решением о предоставлении танков Украине полным провалом Германии. Отдельно она раскритиковала Олафа Шольца, заявив, что он ужасно общается с общественностью по этому важному вопросу.

Штрак-Циммерман уверена, что Германия должна разрешить партнерам предоставлять танки Leopard Украине и отметила, что в Европе их около 3 тысяч единиц. То есть предоставление даже незначительного количества этих танков стало бы мощным сигналом.