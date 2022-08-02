Чому окупанту Шишимаріну, який отримав довічне, змінили вирок: припущення юристки

російському військовому Шишимаріну, який вбив цивільного мешканця Сумщини, змінили вирок з довічного ув'язнення на 15 років за ґратами. Рішення прийняв Київський апеляційний суд.

Причиною пом'якшення вироку може бути Європейська конвенція з прав людини, яка вимагає від держави надання можливості перегляду таких справ. Про це 24 каналу сказала доктор філософії у галузі права НаУКМА Ґаяне Ниріджинян.

Цікаво знати окупанту Вадиму Шишимаріну, який отримав пожиттєве, пом'якшили вирок

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив 21-річного росіянина Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення. Його визнали винним у вбивстві 62-річного Олександра Шеліпова – мирного жителя Сумської області.

Яка може бути причина пом'якшення вироку

В системі міжнародного кримінального правосуддя довічне ув'язнення є надзвичайно суворим покаранням. Міжнародний кримінальний суд зазвичай може засуджувати до 30 років, а у виняткових випадках – до довічного. Але останнє МКС ще не застосовував.

"Потрібно розуміти, що в українській системи існують проблеми з переглядом таких довічних ув'язнень. Це означає, що довічне ув'язнення фактично є пожиттєвим. А Європейська конвенція з прав людини вимагає від держави надання можливості перегляду таких вироків, якщо на це є підґрунтя", – пояснила юристка.

На думку Ниріджинян, пом'якшення покарання є важливим кроком у цій ситуації. Зауважимо, повний вирок суду оприлюднять завтра, 3 серпня. Тоді й стануть відомі підстави зменшення терміну перебування за ґратами.

Суд над Шишимаріним: головне

Вадим Шишимарін став першим російським військовим, якому було винесено вирок за грубе порушення законів та звичаїв війни. За бажанням обвинувачів суд над окупантом був публічним.

28 лютого він з автомата розстріляв 62-річного жителя Чупахівки Олександра Шеліпова. Чоловік просто повертався додому, розмовляючи телефоном. Шишимарін не вигадав нічого кращого, аніж "усунути" беззбройного українця.

росіянин намагався переконати суд у тому, що вбивати цивільного мешканця Сумщини він не хотів. На цьому наполягав і адвокат окупанта. Мовляв, його клієнт діяв за наказом прапорщика Міхєєва, якого обміняли. Наразі він перебуває на території росії.

Суд над Шишимаріним розпочався 13 травня, а публічне судове засідання провели 18 травня. Окупант визнав свою провину.

Власні вимоги висловила дружина вбитого. Вона просила або обміняти росіянина на захисників Маріуполя, або посадити його за ґрати довічно.

Відтак сторона обвинувачення виступила за довічне ув'язнення для російського військовослужбовця, котрий грубо порушив закони та звичаї війни.

Чому Шишимаріну пом'якшили вирок: дивіться відео