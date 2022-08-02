Почему оккупанту Шишимарину, получившему пожизненное, изменили приговор: предположения юриста

российскому военному Шишимарину, убившему гражданского жителя Сумской области, изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет за решеткой. Решение было принято Киевским апелляционным судом.

Причиной смягчения приговора может стать Европейская конвенция по правам человека, требующая от государства возможности пересмотра таких дел. Об этом 24 каналу сказала доктор философии в области права НаУКМА Гаяне Нириджинян.

Интересно знать получившему пожизненное оккупанту Вадиму Шишимарину смягчили приговор

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил 21-летнего россиянина Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве 62-летнего Александра Шелипова – мирного жителя Сумской области.

Какая может быть причина смягчения приговора

В системе международного уголовного правосудия пожизненное заключение является чрезвычайно суровым наказанием. Международный уголовный суд обычно может приговарить к 30 годам, а в исключительных случаях – к пожизненному. Но последнее МУС еще не применял.

"Нужно понимать, что в украинской системе существуют проблемы с пересмотром таких пожизненных заключений. Это означает, что пожизненное заключение фактически на всю оставшуюся жизнь. А Европейская конвенция по правам человека требует от государства предоставления возможности пересмотра таких приговоров, если на это есть основания", – объяснила юрист.

По мнению Нириджинян, смягчение наказания является важным шагом в этой ситуации. Заметим, что полный приговор суда обнародуют завтра, 3 августа. Тогда и станут известны основания для уменьшения срока пребывания за решеткой.

Суд над Шишимариным: главное

Вадим Шишимарин стал первым российским военным, которому был вынесен приговор за грубое нарушение законов и обычаев войны. По желанию обвинителей суд над оккупантом был публичным.

28 февраля он из автомата расстрелял 62-летнего жителя Чупаховки Александра Шелипова. Мужчина просто возвращался домой, разговаривая по телефону. Шишимарин не придумал ничего лучше, чем "устранить" безоружного украинца.

россиянин пытался убедить суд в том, что убивать гражданского жителя Сумской области он не хотел. На этом настаивал и адвокат оккупанта. Мол, его клиент действовал по приказу прапорщика Михеева, которого обменяли. В настоящее время он находится на территории россии.

Суд над Шишимариным начался 13 мая, а публичное судебное заседание провели 18 мая. Оккупант признал свою вину.

Личные требования высказала супруга убитого. Она просила либо обменять россиянина на защитников Мариуполя, либо посадить его за решетку пожизненно.

Сторона обвинения выступила за пожизненное заключение для российского военнослужащего, грубо нарушившего законы и обычаи войны.

Почему Шишимарину смягчили приговор: смотрите видео