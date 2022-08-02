Причиной смягчения приговора может стать Европейская конвенция по правам человека, требующая от государства возможности пересмотра таких дел. Об этом 24 каналу сказала доктор философии в области права НаУКМА Гаяне Нириджинян.
Интересно знать получившему пожизненное оккупанту Вадиму Шишимарину смягчили приговор
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил 21-летнего россиянина Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве 62-летнего Александра Шелипова – мирного жителя Сумской области.
Какая может быть причина смягчения приговора
В системе международного уголовного правосудия пожизненное заключение является чрезвычайно суровым наказанием. Международный уголовный суд обычно может приговарить к 30 годам, а в исключительных случаях – к пожизненному. Но последнее МУС еще не применял.
"Нужно понимать, что в украинской системе существуют проблемы с пересмотром таких пожизненных заключений. Это означает, что пожизненное заключение фактически на всю оставшуюся жизнь. А Европейская конвенция по правам человека требует от государства предоставления возможности пересмотра таких приговоров, если на это есть основания", – объяснила юрист.
По мнению Нириджинян, смягчение наказания является важным шагом в этой ситуации. Заметим, что полный приговор суда обнародуют завтра, 3 августа. Тогда и станут известны основания для уменьшения срока пребывания за решеткой.
Суд над Шишимариным: главное
- Вадим Шишимарин стал первым российским военным, которому был вынесен приговор за грубое нарушение законов и обычаев войны. По желанию обвинителей суд над оккупантом был публичным.
- 28 февраля он из автомата расстрелял 62-летнего жителя Чупаховки Александра Шелипова. Мужчина просто возвращался домой, разговаривая по телефону. Шишимарин не придумал ничего лучше, чем "устранить" безоружного украинца.
- россиянин пытался убедить суд в том, что убивать гражданского жителя Сумской области он не хотел. На этом настаивал и адвокат оккупанта. Мол, его клиент действовал по приказу прапорщика Михеева, которого обменяли. В настоящее время он находится на территории россии.
- Суд над Шишимариным начался 13 мая, а публичное судебное заседание провели 18 мая. Оккупант признал свою вину.
- Личные требования высказала супруга убитого. Она просила либо обменять россиянина на защитников Мариуполя, либо посадить его за решетку пожизненно.
- Сторона обвинения выступила за пожизненное заключение для российского военнослужащего, грубо нарушившего законы и обычаи войны.
Почему Шишимарину смягчили приговор: смотрите видео