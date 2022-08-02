Причиною пом'якшення вироку може бути Європейська конвенція з прав людини, яка вимагає від держави надання можливості перегляду таких справ. Про це 24 каналу сказала доктор філософії у галузі права НаУКМА Ґаяне Ниріджинян.
Цікаво знати окупанту Вадиму Шишимаріну, який отримав пожиттєве, пом'якшили вирок
23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив 21-річного росіянина Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення. Його визнали винним у вбивстві 62-річного Олександра Шеліпова – мирного жителя Сумської області.
Яка може бути причина пом'якшення вироку
В системі міжнародного кримінального правосуддя довічне ув'язнення є надзвичайно суворим покаранням. Міжнародний кримінальний суд зазвичай може засуджувати до 30 років, а у виняткових випадках – до довічного. Але останнє МКС ще не застосовував.
"Потрібно розуміти, що в українській системи існують проблеми з переглядом таких довічних ув'язнень. Це означає, що довічне ув'язнення фактично є пожиттєвим. А Європейська конвенція з прав людини вимагає від держави надання можливості перегляду таких вироків, якщо на це є підґрунтя", – пояснила юристка.
На думку Ниріджинян, пом'якшення покарання є важливим кроком у цій ситуації. Зауважимо, повний вирок суду оприлюднять завтра, 3 серпня. Тоді й стануть відомі підстави зменшення терміну перебування за ґратами.
Суд над Шишимаріним: головне
- Вадим Шишимарін став першим російським військовим, якому було винесено вирок за грубе порушення законів та звичаїв війни. За бажанням обвинувачів суд над окупантом був публічним.
- 28 лютого він з автомата розстріляв 62-річного жителя Чупахівки Олександра Шеліпова. Чоловік просто повертався додому, розмовляючи телефоном. Шишимарін не вигадав нічого кращого, аніж "усунути" беззбройного українця.
- росіянин намагався переконати суд у тому, що вбивати цивільного мешканця Сумщини він не хотів. На цьому наполягав і адвокат окупанта. Мовляв, його клієнт діяв за наказом прапорщика Міхєєва, якого обміняли. Наразі він перебуває на території росії.
- Суд над Шишимаріним розпочався 13 травня, а публічне судове засідання провели 18 травня. Окупант визнав свою провину.
- Власні вимоги висловила дружина вбитого. Вона просила або обміняти росіянина на захисників Маріуполя, або посадити його за ґрати довічно.
- Відтак сторона обвинувачення виступила за довічне ув'язнення для російського військовослужбовця, котрий грубо порушив закони та звичаї війни.
Чому Шишимаріну пом'якшили вирок: дивіться відео