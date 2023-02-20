Ціна підтримки – суверенітет і території: як Путін змушений продавати Росію Китаю

20 лютого очільник китайської дипломатії Ван Ї прибув до Москви, де зробив низку гучних заяв. В інформаційному полі він був повністю перекритий візитом до Києва президента США Байдена і саме в цьому контексті його варто розглядати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вже заявив, що Китай роздумує над тим, аби передати Росії летальну допомогу. Водночас в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, він вже попередив китайського дипломата про наслідки такого рішення. Чому візит Ван Ї до Москви є знаковим для майбутнього Росії і які є загрози для самого Китаю – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому візит Байдена до Києва – це також і відповідь Китаю

Ван Ї тривалий час був міністром закордонних справ Китаю, а нині очолює Канцелярію комісії із закордонних справ Компартії Китаю. Цей орган відповідає за нагляд за зовнішньою політикою країни.

Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 каналу наголосив, що візит Байдена до Києва є потужним сигналом всьому світу, передусім – всім тоталітарним режимам.

Візит Байдена – відповідь не лише Путіну, але й Китаю. Китай спробував влізти й оголосив про своє бачення – давайте зупиняти війну, але з урахуванням інтересів Росії. З цим Ван Ї прибув до Москви, якраз з Мюнхену, де був жорстко попереджений про те, що воєнна допомога Росії дорого коштуватиме Китаю. Таким чином США передали сигнал усім тоталітарним лідером, хто контролює ситуацію,

– наголосив Тарас Загородній про значення візиту Байдена до столиці України.

Загородній розповів, що означає для Китаю візит Байдена в Україну: дивіться відео

Згоден з українським політологом відомий російський публіцист зі США – Андрій Піонтковський. Свою позицію він озвучив в ефірі 24 Каналу.

"На відміну від "останнього китайського попередження", у США є всі важелі впливу", – вважає експерт.

Китай попереджено, Байден також цю тему порушив: якщо КНР почне передавати летальну зброю росіянами, це матиме дуже серйозні наслідки, навіть не воєнного, а економічного характеру. Китай і США міцно економічно пов'язані, і якщо Китай почав би передавати зброю, американці пішли б на розрив економічних зв'язків, який би знищив економіку Китаю,

– Піонтковський про попередження Китаю.

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Як Путін намагається продати Росію Китаю

Також Піонтковський пояснив, чому Китай так наполегливо "влізає" в цю тему. Для Пекіна тут є пряма вигода – КНР нині наживається на Росії й грає в довгу. Ціною підтримки Китаю для Росії стане її власний суверенітет. Таким чином, Путін нині заради того, щоб продовжувати війну в Україні, продає Китаю власну країну.

Китай зараз отримує з Росії за копійчаними цінами енергоносії, оскільки Захід закрив для росіян свої ринки. Китай, як монополіст-покупець, диктує свої ціни та волю. Фактично, Китай вже панує економічно як на Далекому Сході, так і в Східному Сибіру, а то й Західному. Росія стає не молодшим партнером, а прямим васалом Китаю, ба більше – залежною від Китаю повністю. І Китай це цілком влаштовує,

– Андрій Піонтковський про китайську пастку для Росії.

Що не так із китайським "мирним планом"

Якщо Китай має очевидний для себе зиск, то позиція Путіна слабка, це схоже на хаотичні спроби гасити пожежу склянкою води й таку тактику важко назвати далекоглядною.

Є припущення, в чому полягає "китайський мирний план", ця "промова про мир", яку Сі Цзіньпін має озвучити в роковини вторгнення в Україну. Нагадаємо, він сказав, що його план виходитиме з принципу територіальної цілісності України, а також з урахуванням "законних" інтересів безпеки Росії.

"Думаю, він запропонує поновлення територіальної цілісності, але з урахуванням нейтрального статусу України. Вважаю, Україна відмовиться від цього варіанту "фінляндизації", однак це буде сигнал і для оточення Путіна – якщо Китай говорить про виведення російських військ з території України, отже, в Путіна справи погані і якось треба від нього відмежовуватись", – наголошує Піонтковський маючи на увазі, що фактично "мирний план" Китаю насправді є ударом по режиму Путіна.

Андрій Піонтковський розповів, як Байден створив проблеми Путіну: дивіться відео

Таким чином, можна констатувати, що:

Підтримка Китаєм дій Росії є ілюзорною , натомість платити Путін за неї буде реальними ресурсами та "зонами впливу", які він змушений буде віддати Китаю.

, натомість платити Путін за неї буде реальними ресурсами та "зонами впливу", які він змушений буде віддати Китаю. Війна, яку він планував, як розширення власних "зон впливу" загнала його в глухий кут , вихід з якого можливий лише коштом суверенітету, цього разу – власного.

, вихід з якого можливий лише коштом суверенітету, цього разу – власного. Ситуація могла б бути іншою, якби Росія перемагала, але російський план загарбання України зазнав фіаско, ба більше, російське вторгнення консолідувало колективний Захід та створило потужну коаліцію. Цей факт змушує Китай бути дуже обережним та прислуховуватись до США та Європи.

До речі, Президент України Володимир Зеленський також відреагував на поїздку Ван Ї до Москви та закликав Китай до "прагматизму". У своєму інтерв'ю для Die Welt Зеленський наголосив, якщо Китай дійсно вирішить об'єднатися з Росією, це може привести нас до світової війни.

Зеленський правий, адже вступ Китаю у війну змінить природу конфлікту, перетворивши його на боротьбу за участю двох протиборчих сторін – авторитарного світу з Китаєм, Росією, Іраном та КНДР і демократичного світу з Україною, ЄС, США та навіть Японією та Південною Кореєю.

, що США нині розглядають КНР як союзника Росії та країну, що таємно надає агресору нелетальну військову допомогу. У США припускають, що Китай може наважитись передати росіянам і летальну зброю.

Цій темі було присвячено зустріч Ван Ї та держсекретаря Ентоні Блінкена на полях Мюнхенської безпекової конференції. Тепер із цим багажем китайський дипломат відбув до Москви, а 24 лютого очільник Китаю Сі Цзіньпін обіцяє окремо виступити з "промовою про мир", в якій, як очікується, буде оголошено так званий "китайський мирний план" щодо війни в Україні.

Китай нині займає химерну позицію щодо російської агресії – він декларує прагнення до миру й підтримує територіальну цілісність України. Зокрема, не визнає анексію тимчасово окупованого Криму, проте, прямо не засуджує Росію.