Про це 24 Каналу розповів Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (у 2014 – 2019 роках). За його словами, у Китаю теж є свої побоювання на фоні російсько-української війни.

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Яка позиція Китаю

Павло Клімкін пояснив, що цілком імовірно, що Китай і Росія можуть домовитися про постачання летального озброєння.

"Це реальний ризик, на який ми маємо зважати, оскільки Китай почав розуміти дві речі", – зауважив він.

На його думку, перша – новий етап війни.

Китай прекрасно розуміє, що просто маневрувати не в сенсі позиції, а просто нічого не говорити вже не можливо,

– зауважив Клімкін.

За його словами, друга думка, яку чітко сформувало китайське правління, це страх колапсу в Росії. Тому що країна-агресорка забезпечує Китай багатьма ресурсами, зокрема нафтою та газом.

"І все те, що було проблемою для Європи – наркотична залежність, поступово дрейфує до Китаю", – переконаний колишній очільник МЗС.

Тому Китай повинен зрозуміти в рамках своєї нової політики, що робити далі.

Як вирішив діяти Китай

Павло Клімкін розповів, що наразі відбувається зміна китайської стратегії. Вона буде проявлятися у діях за власним планом.

Тобто Китай реально стає гравцем. Ми маємо зважати, що Китай в якийсь один момент скаже, що він не може дати Росії програти,

– зауважив він.

За його словами, не варто недооцінювати такий хід подій.

"Нам потрібно, у нас здатності докорінно вплинути на Китай немає, а Захід має досягти фундаментальної домовленості з Китаєм, щоб він залишився на правильному боці історії", – зосередив увагу Клімкін.

На його думку, зараз приймаються історичні рішення.

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