Об этом 24 Каналу рассказал Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах). По его словам, у Китая тоже есть свои опасения на фоне русско-украинской войны.
Смотрите также Предупреждение не только Путину, но и Китаю – политолог о визите Байдена в Киев
Какая позиция Китая
Павел Климкин объяснил, что вполне вероятно, что Китай и Россия могут договориться о поставках летального вооружения.
"Это реальный риск, с которым мы должны считаться, поскольку Китай начал понимать две вещи", – заметил он.
По его мнению, первая – новый этап войны.
Китай прекрасно понимает, что просто маневрировать не в смысле позиции, а просто ничего не говорить уже невозможно,
– заметил Климкин.
По его словам, второе мнение, которое четко сформировало китайское правление, это страх коллапса в России. Потому что страна-агрессорка обеспечивает Китай многими ресурсами, включая нефть и газ.
"И все то, что было проблемой для Европы – наркотическая зависимость, постепенно дрейфует в Китай", – убежден бывший глава МИД.
Поэтому Китай должен понять в рамках своей новой политики, что делать дальше.
Как решил действовать Китай
Павел Климкин рассказал, что сейчас происходит смена китайской стратегии. Она будет проявляться в действиях по собственному плану.
То есть Китай реально становится игроком. Мы должны считаться, что Китай в какой-то момент скажет, что он не может дать России проиграть,
– заметил он.
По его словам, не следует недооценивать такой ход событий.
"Нам нужно, у нас способности коренным образом повлиять на Китай нет, а Запад должен достичь фундаментальной договоренности с Китаем, чтобы он остался на правильной стороне истории", – отметил Климкин.
По его мнению, сейчас принимаются исторические решения.
Позиция Китая в войне против Украины: подробнее
- Йенс Столтенберг заметил, что Кремль "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит Россия – или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".
- Дипломат Ван Й заявил, что Китай не поддерживает войну в Украине: "Мы не хотим доливать масла к огню и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы найти мир. Мы на стороне мира и диалога".
- Ван И во время встречи с Дмитрием Кулебой сообщил, что в Китае готовят мирную инициативу для России и Украины
- В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции безопасности заявил, что Китай размышляет над тем, чтобы передать России летальную помощь. За кулисами встречи американский политик уже предупредил китайского представителя о возможных последствиях такого решения.
- Сам же китайский представитель сразу после конференции в Мюнхене уехал в Москву. Цель визита – неизвестна.
- К тому же лидер Китая Си Цзиньпин готовит речь, произнесенную на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. По словам политолога Олега Саакяна, Китай стремится позиционировать себя как миротворец.