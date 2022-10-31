Чому росіяни радіють "перемогам" у вигляді гибелі українських дітей: пояснення психолога

Росіяни не просто відверто радіють атакам по українських містах та критичній інфраструктурі нашої держави. Їх, здається, втішають і смерті та страждання мирних українців, зокрема й маленьких дітей.

Дитячі смерті – також "перемога" для Росії

Про це 24 каналу розказав психолог Валентин Кім. За його словами, навіть такий жах як страждання дітей виправдовує для росіян те, що вони намагаються отримати в Україні вже дев'ятий місяць.

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Психолог пояснив, що це бодай якось виправдовує агресію російського населення. Їм це необхідно, адже агресія без результату і "перемог" може піти у фазу аутоагресії, тобто спрямуватися на них самих.

Їм необхідні хоч якісь перемоги. Навіть якщо це просто діти, які страждають,

– констатував Кім.

Він зауважив, що російське суспільство вимагає результатів "спецоперації", і загиблі українські діти також є таким результатом для росіян. Адже, щоб виправдовувати цю війну, їм потрібні трупи ворогів, і немає різниці – дорослі чи дитячі. Саме такими категоріями і поняттями думає сучасна Росія.

Не лише тішаться трупам дітей, а й закликають вбивати

Також Кім пригадав нещодавній випадок, коли російський пропагандист Красовський закликав топити українських дітей або спалювати їх живцем. І це також знайшло розуміння у російському суспільстві.

Так, Красовського позбавили можливості певний час займатися його діяльністю, а також йому довелося просити вибачення. Однак, навіть у цій промові він сказав не те, що насправді так не вважає, а те, що його "понесло".

"Тобто питання не в тому, що він неправильно думає. Питання у тому, що він не зміг це приховувати", – підкреслив психолог.

Психолог Валентин Кім пояснив, чому росіяни радіють смертям українських дітей: дивіться відео

Росія вбиває українських дітей

Після деокупації українських населених пунктів відкривається страшна правда про те, як окупанти тероризували там місцеве населення. Так сталося і у Лимані, який звільнили на початку жовтня. Там знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними. В одній з могил були діти.

Після ексгумації тіл правоохоронці встановили, що 10-річного хлопчика та 14-річну дівчинку з однієї родини завалило стіною унаслідок обстрілу, а ще 2 дівчинки 2019 та 2021 років народження померли від осколкових поранень голови.