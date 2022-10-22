Дівчинка розповіла, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Очевидно, вона мала на увазі російську ракету. Відео опублікував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До речі Ракета прилетіла в його кімнату, в голову потрапив уламок: у Львові врятували 12-річного Стаса
Дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Поруч її заспокоював тато.
Не хочу, щоб мене бомбили,
– зворушливо сказала дівчинка.
Потім вона попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, дитина трішки відволіклась та зраділа.
Дитина у Херсоні ховається від обстрілів: відео
Подоляк, коментуючи відео, наголосив:
- це 60 секунд, аби почути сміливий голос дитини,
- 60 секунд, щоб зрозуміти, наскільки зла Росія насправді.
- 60 секунд, щоб зрозуміти, чому Україна має перемогти.
Яка ситуація в Херсоні
- Росіяни готуються оборонятися у тимчасово окупованому Херсоні. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники готують місто до вуличних боїв.
- Херсон залишила значна частина жителів. Натомість російські окупанти переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання.
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