У момент вибуху діти перебували в будинку та дивом залишилися живими. Їх врятували правоохоронці, волонтери та госпітальєри. Наразі Андрій та Оля перебувають у безпечному місці.

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Російські окупанти вбили батька

Сім'я жила в селі Торське Лиманської громади, яке майже щодня страждає від ворожих ударів. Поліцейські регулярно приїжджали до родини та просили їх евакуюватися. Останнього разу правоохоронці навідувалися тиждень тому, проте батько категорично відмовився.

"Волонтери пропонували главі сім'ї житло і навіть роботу в іншому регіоні України. Також ми пообіцяли, що діти будуть проживати та навчатися в комфортних умовах. Але чоловік написав нам офіційну відмову. А ввечері зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що батька родини не стало", – розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу поліції №3 Ігор Угнівенко.

Окупанти вкотре відкрили вогонь по селу. Один з їхніх снарядів прилетів на подвір'я будинку, де мешкала родина. Батька тоді був надворі, тож отримав осколкові поранення. Внаслідок цього 51-річний чоловік загинув на місці.

До нас у двір потрапив снаряд. Тато в цей час був на вулиці, він саме збирався зайти до будинку, але не встиг, його вбило. Ми дуже злякалися і сховалися,

– розповів хлопчик.

Мати дітей померла 4 роки тому, тож чоловік виховував їх самотужки.

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Дітей вивезли у безпечне місце

Після трагедії Андрія та Олю забрали до себе сусіди. Вони ж зателефонували до поліції та попросили про допомогу.

Правоохоронці організували евакуаційний рейс і разом з волонтерами та госпітальєрами вирушили за дітьми. Хлопчик погодився їхати одразу, а його сестра дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку.

Ми раніше вже приїжджали до цих дітлахів, вони нас знали. Тому вдалося заспокоїти дівчинку та вмовити її поїхати разом з братом до більш безпечного місця,

– розповів дільничний офіцер поліції Артем Медєнцев.

Рятівники виїхали двома машинами. В одній везли дітей, а в іншій – труп батька, щоб їх не травмувати. Пізніше волонтери повернулися за речами Андрія та Олі.

Наразі діти перебувають у Покровському районі – у рідної тітки. Вона також має дитину, тому ювенальні поліцейські запропонували родині евакуюватися. Перебувати на Донеччині зараз небезпечно, а діти вже і так пережили достатньо горя. Тому соцслужби вже почали підшуковувати для сім'ї житло у безпечнішому регіоні країни.

Дітей вивезли в безпечне місце / Фото поліції Донецької області

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