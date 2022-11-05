Путін усе ще рукостискальний: чому Росії не має бути на G20

Росію треба виключити з G20. Путін досі залишається рукостискальним у світі для деяких країн, але треба спонукати їх переглянути цю позицію.

Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Раніше повідомлялось про причини, чому Путін хоче відвідати G20 та чи може поїхати двійник.

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Росію треба виключити з G20

Солонтай зазначив, що у світі лише частина країн підтримує виключення Росії з G20. Україна зайняла правильну позицію щодо того, якщо на саміті буде Путін, Україна ніяк не буде на ньому представлена. Необхідно тиснути на світ, на своїх партнерів.

Саміт наближається. Ця дискусія триває з весни. Неприпустимо для нас бути на такому заході спільно з Путіним,

– зауважив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

Путін має стати не рукостискальним

Він продовжив, що було б добре, якби самі організатори відкликали своє запрошення Путіну, а не сам диктатор вирішував їхати чи не їхати. Нині є країни, як-от КНДР, Сирія, Білорусь, де Путін досі рукостистальний. Є країни, де з Росією не дружать, але мають справи, і є такі, де від Росії повністю відмовились.

"Цей процес почав наростати ще в 2008 – 2014 роках. В основі була агресія у Грузії, бо навіть після Чеченської війни, Росія ще була рукостискальна. Тобто, у світі була допущена величезна помилка, попри злочини проти людей", – наголосив Солонтай.

За його словами, в основі того, щоб Путін став повністю не рукостискальним є:

Перемоги ЗСУ.

Злочини в Бучі, Ізюмі, на Донбасі, Херсонщині тощо.

Ракетні удари проти цивільного населення й цивільної інфраструктури.

Солонтай про те, чому Росії не має бути на G20: дивіться відео

Країни, що контактують з Путіним

Солонтай також сказав, що країни, які досі контактують з Путіним – це країни Азії, Африки й Латинської Америки. У світі вважали, що конфлікт в Україні далекий, і їх не стосується. Однак потрохи приходить розуміння, що ситуація в нашій державі, впливає й на весь світ.

Україна – це ціна на харчі, скільки вони коштують. Від того, що відбувається в Україні, залежить вартість енергоносіїв. Енергетична криза, продовольча криза, врешті-решт економічні процеси дуже сильно у світі залежать від того, що зараз відбудеться в Україні на наступному етапі,

– підкреслив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.

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