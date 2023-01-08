Путін це знає і боїться: в ISW пояснили, чому Росія не почала виробляти більше ракет

У російських окупантів значно скорочується ракетний арсенал. Однак найближчим часом загарбники можуть знову атакувати Україну.

Росія мала виробляти стратегічні ракети з початку вторгнення в Україну. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Чому Росія не почала виробляти більше ракет

На сьогодні Росія втратила близько 81% своїх запасів стратегічних ракет і 19% – запасів тактичних ракет. Так, окупанти мають залишки своїх виробничих запасів:

92 ракети "Іскандер" 9М723,

52 ракети "Іскандер" 9М728/9М729,

118 ракет "Х-101" і "Х-555/55СМ",

162 ракети "Х-22/32",

53 ракети "Х-47М2" "Кинджал",

59 ракет морського базування "Калібр".

Експерти кажуть, що перед тим, як розпочати велику війну, необхідно збільшити виробництво ракет та перевести свою військову промисловість на воєнний стан після початку вторгнення. Однак Росія не зробила ні того, ні іншого.

Неспроможність Путіна мобілізувати російську промисловість для підтримки військових зусиль в Україні може бути наслідком побоювань, що подальші економічні зриви можуть викликати внутрішнє невдоволення в Росії через те, що західні режими санкцій наклали значні обмеження на російську військову промисловість,

– розповіли в ISW.

Експерти зазначили, що нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення окупантами майбутніх масштабних серій ракетних ударів по Україні. Втім, загарбники зможуть продовжувати обстрілювати нашу країну і загрожувати життю мирного населення.

Росія має проблеми з виробництвом ракет

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що запаси ракет у росіян поступово вичерпуються. До того ж Росія неспроможна повною мірою відновлювати ракетний ресурс. Мусієнко вважає, що це не змусить країну-агресорку припинити обстріли України.

За його словами, Росія може застосовувати різні тактики ракетних атак.