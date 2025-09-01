Американського президента підозрюють в тому, що він міг бути агентом Кремля. Це зокрема пов'язано з тим, як він себе поводить на тлі російсько-української війни. Він заявляє про те, що хоче якнайшвидше її завершити, проте досі не наважився натиснути на Путіна, знаючи, що той бомбить українців.

Американістка, політологиня, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко у розмові з 24 Каналом зазначила, що коли замислюється над останніми діями Трампа, то завжди пригадує його допис в тодішньому Twitter у 2013 році.

Чому Трамп все прощає Путіну?

У 2013-му Трамп збирався до Москви, де мав пройти конкурс "Міс Всесвіт", на якому попередня переможниця з США мала передати корону наступній. Тоді він написав допис, в якому міркував над питанням, чи прийде на цей захід Путін та якщо прийде, то чи стане він його новим найкращим другом. У той період Трамп був бізнесменом.

"Ось це ставлення до нього, ця тривала історія їхніх відносин одразу в мене стає перед очима як тільки я починаю розмірковувати про його поведінку до Путіна. Цю основу викорінити дуже важко. Тому ця основа виглядає так, що він може бути агентом, бо занадто схильний до Путіна", – пояснила Філіппенко.

Те, що президент США в період кривавої війни, яку Росія розпочала проти України, стелить очільнику Кремля в Анкориджі червону доріжку та аплодує йому – викликає обурення та гнів. Адже світ знає реальність, що Росія обстрілює українські міста, викрала українських дітей, здійснює насилля над полоненими.

Очевидно, що його відносини з Путіним тривалі, вони мають вже коріння. Він прощає йому все саме через це,

– вважає американістка.

Що відомо про версію з вербуванням Трампа?