Право на ненависть: чому не можна вбити всіх росіян

Українці мають право вигнати агресорів зі своєї землі, стягнути репарації та отримати дієві гарантії неповторення, але українці не можуть перетворитися на злочинців. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Мета оборони

Українці борються за свою свободу. За право жити у власній державі як вільна нація. Мета України була підкреслена в одному з інтерв'ю президента: "Звільнення всіх українських територій від російських загарбників".

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Заклики "на Таганрог, Москву чи Курильські острови" йдуть всупереч меті, сформульованій на рівні компетентних органів держави. Підбурювання до насильницької зміни кордонів чинної суверенної держави, навіть якщо вона – агресор, а її режим – терористи, йде всупереч з основоположними принципами міжнародного права: суверенної рівності, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів.

Риторика ненависті: допустимі масштаби

визнання права на самовизначення суб'єктів, які існують на території Росії і були включені до її складу насильницьким шляхом, а, отже, розпад Росії.

Росіяни вбивають, катують і ґвалтують українців, депортують дітей та дорослих, руйнують наші міста, вивозять та нищать культурну спадщину, порушують закони й звичаї ведення війни, відкрито чинять міжнародні злочини.

На побутовому рівні ми маємо право бажати їм відчути на власній шкурі жахіття збройного конфлікту. Але це право моральне. У публічному просторі інформація підпадає під нормативне регулювання.

Ба більше, міжнародне право передбачає 5 видів забороненої інформації, незалежно від її форм вираження:

пропаганда війни;

підбурювання до геноциду або вчинення інших міжнародних злочинів;

поширення мови ненависті: заохочення дискримінації, ворожнечі або насильства;

дитяча порнографія;

підбурювання до вчинення тероризму.

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Українці відчули на собі, як це, коли російські дружини заохочують сексуальне насильство проти українців, пропагандисти закликають топити українських дітей, а священнослужителі – каструвати українських чоловіків. Але така поведінка ворога не зробить законною риторику "треба їх всіх вбивати". Росія продемонструвала світу, що ми – не брати, тож навіщо поводити себе так само?

Яких росіян можна вбивати

збільшення зусиль для перемоги України, повернення всіх окупованих територій та девіз "без вас" на довгі роки.

Розв'язана Росією агресивна війна, що запустила в дію комплекс норм міжнародного гуманітарного права, перетворила окрему групу росіян на легітимні цілі для ліквідації. Це комбатанти та інші особи, які беруть безпосередню участь у веденні збройних дій.

Тож, побажати довгі російські трупокілометри на українській землі – законно з точки зору міжнародного права. Так само збройний конфлікт уможливлює знищення військових об'єктів ворога: відтак, заклик "ракети на Москву" слід тлумачити як такий, що заохочує українських військових вдарити по складу зброї або місцю зосередження командування збройних сил ворога, яке віддає накази тероризувати мирні українські міста й цивільне населення.

Цікаво, що сам Путін – законна ціль для ліквідації. Як верховнокомандувач збройний сил агресорки, який ухвалює визначальні рішення для продовження та вчинення нових міжнародних злочинів, він може бути знищений за вдалої нагоди.

Своєю чергою, заборонено вбивати та заохочувати до вбивства чи інших злочинів щодо цивільного населення держави-агресорки та осіб, які не беруть активну участь у збройному конфлікті, зокрема військовополонених.

Чому ненавидіти небезпечно

згідно з нормами міжнародного права змусити росіян виплатити репарації за завдану Україні та українцям шкоду, а також надати сатисфакцію – визнання злочинності своїх діянь та вибачення.

Поширення забороненої на міжнародному рівні інформації є злочином, а винні особи, навіть якщо вони – справжні українські патріоти, мають бути притягнені до відповідальності. При цьому її характер напряму залежить від статусу особи: одна справа висловити своє бачення про росіян вдома, інша – крізь екран для сотень тисяч глядачів.

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Небезпека також полягає в тому, що подібна риторика ненависті грає на руку Росії: "Ми ж вам говорілі, что 8 лєт ущімлялі рускіх, вот вам – доказатєльства". А далі інтерв'ю, подкасти, скріни з вашого улюбленого каналу чи пабліка. Росія багато років перемагала в інформаційній війні, тож зробити переконливу навіть для міжнародних інстанцій компіляцію не буде проблемою.

З закликами на Москву та "шашлики з росіян" можна зашкодити Україні і в Міжнародному суді ООН, де одним з питань для розгляду є саме відсутність в Росії легітимних підстав для захисту росіян в нашій державі. І негативний результат буде не лише для держави, але й для сотень тисяч жертв, яким ця інстанція може допомогти реалізувати право на правду та справедливу компенсацію.

Врешті, понад 80 років тому совєти боролися з нацизмом, а самі розвивали його гіршу версію, взявши на озброєння тактику масового винищення людей. З цієї точки зору – Росія є відданою спадкоємицею СРСР.

Пірровою перемогою стане для українців реалізація принципу "око за око, зуб за зуб". В України – свій шлях. Після відновлення територіальної цілісності він лежить в спільноту розвинених демократичних держав.

Разом з перемогою України утвердиться сила міжнародного права й почнеться шлях до відновлення справедливості щодо мільйонів жертв російської агресії, які мають хоча й не юридичне, але моральне право ненавидіти сусіда.