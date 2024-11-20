У Чорнобильській зоні з'явилося 125 тисяч "поселенців": це коштує бюджету 15 мільярдів гривень

За час повномасштабного вторгнення у Чорнобильській зоні поселилося 125 тисяч людей. Ймовірно, це зумовлено тим, що такі "поселенці" через суд можуть отримати щомісячні виплати від держави.

З 2022 року суди почали призначати виплати людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи статусу ліквідатора. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, яке вона дала виданню Forbes.

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Чому збільшилося населення Чорнобильської зони

Раніше, якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, вона отримувала доплату до пенсії. Цю норму скасували у 2008 році.

До початку повномасштабної війни було близько 10 тисяч людей з такими доплатами. З бюджету на це витрачали близько 51 мільйонів гривень на рік.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак каже, що наразі через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до 135 тисяч, а з бюджету щорічно витрачається понад 15 мільярдів гривень.

Це пов'язано з тим, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, що розташовані в зоні радіаційного забруднення. Часто в одній квартирі прописано по декілька десятків людей.

Аби запобігти цьому, у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає виплати лише людям, що проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.