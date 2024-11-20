Як пенсіонери збільшують свою пенсію

Замміністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила, що після початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні прописалось більш як 135 тисяч пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Так відбувається через те, що громадяни, які прописані у Чорнобильській зоні мають право на збільшені пенсії. Відповідно, деякі пенсіонери лише прописуються у цьому місці, але не мешкають там.

Дар’я Марчак Заступниця міністра соціальної політики На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилася майже до 135 400. Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 мільрди гривень на місяць, або приблизно 15 мільярдів гривень на рік. І прогресія геометрична.

За словами Марчак, такі дії пенсіонерів серйозно вдарили по держбюджету України. Уряд стурбований таким розвитком подій.

Зверніть увагу! У проєкті держбюджету на наступний рік додано норму, яка регулюватиме виплати чорнобильців. Доплати зможуть отримати лише ті особи, які жили в зоні ЧАЕС з 1986 по 1993 рік. Цей законопроєкт ще не прийнятий, його лише розглядатиме ВРУ.