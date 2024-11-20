Как пенсионеры увеличивают свою пенсию

Замминистра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что после начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне прописалось более 135 тысяч пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Так происходит из-за того, что граждане, которые прописаны в Чернобыльской зоне имеют право на увеличенные пенсии. Соответственно, некоторые пенсионеры только прописываются в этом месте, но не живут там.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики На сегодня из-за судебных решений количество людей с такими доплатами увеличилось почти до 135 400. Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 миллиардов гривен в месяц, или примерно 15 миллиардов гривен в год. И прогрессия геометрическая.

По словам Марчак, такие действия пенсионеров серьезно ударили по госбюджету Украины. Правительство обеспокоено таким развитием событий.

Обратите внимание! В проект госбюджета на следующий год добавлена норма, которая будет регулировать выплаты чернобыльцев. Доплаты смогут получить только те лица, которые жили в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год. Этот законопроект еще не принят, его только будет рассматривать ВРУ.