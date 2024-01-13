Пілот, штурман дрона чи медик: військова Ярина Чорногуз виступила за мобілізацію 100 тисяч жінок

Військова та відома поетеса Ярина Чорногуз виступила за мобілізацію жінок. На її думку, до лав армії можна було б призвати до 100 тисяч вмотивованих жінок, які могли б на рівні з чоловіками виконувати бойові завдання.

Про це військова написала на власній сторінці у фейсбуці. Вона наголосила, що на практиці вже тисячі українок довели свою ефективність на фронті, передає 24 Канал.

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Мобілізувати могли б до 100 тисяч жінок

Ярина Чорногуз – військовослужбовиця, яка вже протягом 4 років служить у лавах Збройних Сил України. У своєму дописі у мережі вона підтримала мобілізацію жінок в Україні. Чорногуз пояснила, що вмотивовані жінки будуть дуже ефективні на полі бою й, на її думку, до армії можна було б мобілізувати до 100 тисяч українок відповідно до потреби в армії та з відбором відповідно до фізичних здібностей, бажання і професійних навичок.

До прикладу вона наводить різні категорії жінок. Так, Чорногуз припускає, що практично будь-яка жінка, яка працює щодня за ноутбуком або водить авто, за наявності бажання і мотивації могла б стати відмінним пілотом чи штурманом дрона. Також, за словами військової, жінки, які не бояться крові, кмітливі, відповідальні в навчанні та вмінні дбати про здоров'я іншої людини, а ще фізично витривалі, могли б бути бойовими медиками. Окрім того, частина жінок, як припускає Чорногуз, могла б стати піхотинками чи розвідницями.

Це все реально. І таких жінок в Україні достатньо,

– мовиться у дописі Чорногуз.

Вона додала, що ці умовні 100 тисяч жінок мають бути з-поміж тих, хто не є єдиними опікунами дітей, людей з інвалідністю, або з жінок старшого віку, які мають вже дорослих дітей. Чорногуз має на увазі тих, хто фізично витривалий, достатньо вмотивований виконувати свої обов'язки під час бойових завдань на довгу дистанцію.

Чорногуз наголосила, що всім мобілізованим жінкам потрібен буде час на підготовку. Вони мають отримати не лише базовий курс молодого бійця з навчанням стрільби, але й посилений курс щодо того, як облаштувати умови для життя у полі чи в лісі.

"Від спиляння дерев, побудови бліндажа, відкриття цинків з боєкомплектом різними засобами, роблення перекриття, розведення вогню, заготівлі дров, до елементарних навичок проведення електрики. Бо в нашому суспільстві чоловіків вчать цього змалечку, а жінок убезпечують від цього фразами: "Це не жіноча справа". Проте в дорослому віці можна надолужити. Це не придумати з нуля космічний корабель, а просто справа навички", – пояснила Чорногуз.

Військова пояснила, чому жінки не поспішають в армію

Чорногуз також у своєму дописі наголосила на важливому питанні місця жінки в армії. Вона додала, що більшість українок не поспішають долучатися до лав армії через страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків та вказуваннями типу: "Баба, знай своє місце". Тому Чорногуз пропонує створити профільні суто жіночі підрозділи для виконання бойових завдань.

Військова наголосила, що готова особисто брати участь у формуванні таких підрозділів. Також Чорногуз пропонує, аби ці жіночі бойові розрахунки та підрозділи, носили імена полеглих за Україну видатних жінок. Військова заявила, що так про них буде пам'ять і повага.

Окрім того, вона додала, що обов'язок жінки захищати Батьківщину у Силах оборони має бути закріплений законодавчо на рівні з чоловіками.

Комусь ця фраза здасться дикою та божевільною, але якщо у тебе, як людини у війні з окупантом, немає рівного права й обов'язку з людьми іншої статі піти воювати, вбивати та загинути в посадці за дорогу тобі рідну країну – то про яку справжню свободу, рівність статей і твою повноцінність може йти мова?

– заявила Чорногуз.

Військова заявила, що окупанти дійсно можуть використовувати мобілізацію українок в пропагандистських сюжетах. Однак, за словами Чорногуз, мобілізація вмотивованих жінок справить також й абсолютно протилежний до цієї пропаганди ефект – "про те, яка ми направду потужна нація, якщо в ній воюють за державність обидві статі".

"Якщо не буде хоча б такої рівності в обов'язковій мобілізації – на мою думку, це призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення великої війни. Бо у багатьох буде відчуття, що лише вони в основному жертвували собою ради виживання всього народу. Буде збільшення нерівності", – наголосила військова.

У дописі Чорногуз додала, що російські вкиди про те, "що мужики скінчилися" є смішними для сучасного світу. Адже тисячі жінок на фронті вже довели на практиці, що вони можуть бути ефективними, виконувати бойові завдання, а також поєднувати військову справу з вихованням дітей.

Наявність статевих ознак чоловіка у сучасній військовій справі, яка стає дедалі технологічнішою, – аж ніяк не гарантія надійності та професійності людини як бійця у військовій справі XXI століття. Вона є стереотипом, яка відображає традиційну зверхність чоловіків щодо їхнього виключного права віддавати життя на полі бою, як статі з наявністю додаткових мʼязів у тілі та залишати жінок позаду для суто народження дітей,

– підсумувала Чорногуз.